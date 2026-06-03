Charli XCX рассказала о создании обложки с Мартином Скорсезе, Марком Джейкобсом и Джоном Кейлом

Британская поп-звезда Charli XCX раскрыла подробности создания обложки своего нового альбома «Music, Fashion, Film», релиз которого состоится 24 июля.
Обложкой пластинки стала черно-белая фотография, на которой вместе запечатлены музыкант Джон Кейл, дизайнер Марк Джейкобс и режиссер Мартин Скорсезе. Снимок сделал фотограф и режиссер Айдан Замири, который уже работал с певицей над несколькими клипами и ее проектами.
По словам Чарли, съемка стала одним из самых ярких моментов в ее карьере. Артистка призналась, что была поражена тем, что такие влиятельные представители разных сфер искусства согласились принять участие в проекте и доверились ее творческой идее.
«Было круто, что эти три легенды собрались в одной комнате, чтобы сняться для обложки альбома у начинающего режиссера и фотографа, которого они не очень хорошо знают, но которому они доверились. Они доверились мне.
Очевидно, что у трех человек, которые изображены на обложке, очень разные профессии, но все они оказали большое влияние на мою жизнь. Собрать их всех в одном месте — это было просто волшебно, и я не думаю, что когда-нибудь снова испытаю нечто подобное. Так что я была очень рада поделиться этим с людьми», — рассказала она.
Charli отметила, что давно восхищается творчеством Джона Кейла, сотрудничала с ним и считает его одной из ключевых фигур современной музыки. Марк Джейкобс стал первым дизайнером, пригласившим ее в крупные рекламные кампании, а Мартин Скорсезе вдохновил ее своим вкладом в мировое кино.
Исполнительница добавила, что поклонники уже начали создавать собственные версии обложки, предлагая свои варианты «идеальной тройки» представителей музыки, моды и кино. По мнению Чарли, именно эта открытость для интерпретаций делает концепцию альбома особенно интересной.