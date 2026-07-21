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Во «Вкусно — и точка» появится коллекция брелоков со «Смешариками»

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба

В сети «Вкусно — и точка» в августе появится коллекция брелоков со «Смешариками». Получить ее можно при заказе Кидз Комбо, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе ресторанов.

Релиз линейки аксессуаров приурочен к выходу фильма «Смешарики сквозь вселенные». Он стартует в кинопрокате с 6 августа. Брелоки начнут продавать во «Вкусно — и точка» с 4 августа.

Поклонники мультипликационных героев смогут получить мини-версии Кроша, Нюши, Бараша, Ежика, Лосяша, Совуньи, Кар-Карыча, Копатыча и Пина. Брелоки упакуют в непрозрачное саше, так что какой персонаж будет в наборе, останется сюрпризом.

В меню сети к премьере «Смешариком сквозь вселенные» также представят воздушные маршмеллоу со вкусом бабл-гам. Купить их можно будет во всех точках продаж сети, в приложении и в сервисе доставке.

Кроме того, в ассортимент ресторанов добавят мороженое Айс Де Люкс Карамель-маршмеллоу. А на упаковке Кидз Комбо появится QR-код со ссылкой на аркадную онлайн-игру со «Смешариками».

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