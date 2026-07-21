LEGO выпустит набор по «Секретным материалам» с Малдером, Скалли и НЛО

Исполнительница роли Скалли Джиллиан Андерсон призналась, что увидеть себя в виде фигурки LEGO — необычный опыт. «Это одновременно сюрреалистично и удивительно мило. Это замечательное признание в любви к „Секретным материалам“, и мне не терпится поставить маленькую Скалли на полку», — сказала актриса.