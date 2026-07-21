LEGO выпустит набор по «Секретным материалам» с Малдером, Скалли и НЛО

Компания LEGO представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку LEGO Ideas и состоит из 1478 деталей. Об этом сообщило издание Variety.
Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут восемь минифигурок: Фокс Малдер, Дана Скалли, Уолтер Скиннер, Мистер Икс, Алекс Крайчек, Карл Буш, Флюкмен и серый пришелец.
Создатели не забыли и о многочисленных отсылках для фанатов: внутри набора есть знаменитый постер «I want to believe», табличка «The truth is out there», досье «Секретных материалов», карандаши, воткнутые в потолок кабинета Малдера.
Исполнительница роли Скалли Джиллиан Андерсон призналась, что увидеть себя в виде фигурки LEGO — необычный опыт. «Это одновременно сюрреалистично и удивительно мило. Это замечательное признание в любви к „Секретным материалам“, и мне не терпится поставить маленькую Скалли на полку», — сказала актриса.
Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уоллер в рамках конкурса LEGO Ideas, посвященного ностальгии по 1990-м. По его словам, он начал создавать кабинет Малдера еще в 2014 году, во время очередного пересмотра сериала.
Набор поступит в раннюю продажу для участников программы LEGO Insiders 1 августа, а в широкий доступ выйдет 4 августа. Его стоимость составит 199,99 доллара. Покупатели, оформившие заказ в первые десять дней со старта продаж, также получат бонусный мини-набор The X-Files: Scully’s Lab, посвященный лаборатории Даны Скалли.