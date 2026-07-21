LEGO выпустит набор по «Секретным материалам» с Малдером, Скалли и НЛО

Фестиваль Outline отменили из-за угрозы беспилотников
В Москве набирает популярность практика йоги со стрельбой — она уже подверглась критике
Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости»
Джессика Честейн пугает собственного ребенка в трейлере хоррора «Другая мамочка»
Coca-Cola вернула дизайн из нулевых
Команда VK Fest принесла публичные извинения певице Доре после шутки про сталкера
Михаил Ефремов получил первую роль в фильме после освобождения из колонии
Disney+ снимет сериал про зомби-апокалипсис в мире «Арчи»
Ресторан «Оригинал» запускает серию гостевых бранчей. Первый — с командой Tilda
Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop-видео, набравшим 6 млрд просмотров на ютубе
Релиз стратегии Game of Thrones: War for Westeros отложили до 2027 года
Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади
Россиянам порекомендовали отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций
Летний архитектурный фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный» в августе
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета
Кристофер Нолан назвал Кристиана Бейла одним из величайших актеров своего поколения
В российский прокат выйдет «Электрический поцелуй» — фильм открытия Канн-2026
Fenty Beauty выпустил новую линейку совместно с A$AP Rocky
Вышел тизер сериала «Большая фарма» — о лекарстве от всех болезней и цене, которую за него платят
Публикуем эксклюзивный фрагмент из нового фильма Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад»
Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение в РФ «Одиссеи» Кристофера Нолана
Прокуратура требует ужесточить приговор блогеру Александре Митрошиной
Saluki, «Лауд» и DJ Hvost: фестиваль Plus + One Summer объявил полный список артистов
Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»
Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius
Источник: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
В Marvel Studios рассказали о традиции, связанной с Адамом Драйвером
Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге

LEGO выпустит набор по «Секретным материалам» с Малдером, Скалли и НЛО

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: LEGO

Компания LEGO представила набор по сериалу «Секретные материалы». Конструктор вошел в линейку LEGO Ideas и состоит из 1478 деталей. Об этом сообщило издание Variety. 

Поклонники шоу смогут собрать из набора детализированный кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут восемь минифигурок: Фокс Малдер, Дана Скалли, Уолтер Скиннер, Мистер Икс, Алекс Крайчек, Карл Буш, Флюкмен и серый пришелец.

© Фото: LEGO

Создатели не забыли и о многочисленных отсылках для фанатов: внутри набора есть знаменитый постер «I want to believe», табличка «The truth is out there», досье «Секретных материалов», карандаши,  воткнутые в потолок кабинета Малдера.

Исполнительница роли Скалли Джиллиан Андерсон призналась, что увидеть себя в виде фигурки LEGO — необычный опыт. «Это одновременно сюрреалистично и удивительно мило. Это замечательное признание в любви к „Секретным материалам“, и мне не терпится поставить маленькую Скалли на полку», — сказала актриса.

Видео: LEGO

Идею набора предложил австралийский дизайнер Брент Уоллер в рамках конкурса LEGO Ideas, посвященного ностальгии по 1990-м. По его словам, он начал создавать кабинет Малдера еще в 2014 году, во время очередного пересмотра сериала.

Набор поступит в раннюю продажу для участников программы LEGO Insiders 1 августа, а в широкий доступ выйдет 4 августа. Его стоимость составит 199,99 доллара. Покупатели, оформившие заказ в первые десять дней со старта продаж, также получат бонусный мини-набор The X-Files: Scully’s Lab, посвященный лаборатории Даны Скалли.

Расскажите друзьям