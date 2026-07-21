Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»

«Внимание общественности к субкультурам и хайп на альтернативной тематике доказывают, что мы живем в их расцвете. Я вижу этому подтверждение и невероятно радуюсь — сейчас действительно отличное время для подростков и молодежи, чтобы проявляться. И, может быть, в этот момент на просторах интернета зарождается новая субкультура — мы просто про это пока не знаем, но скоро будем замечать ее представителей на каждом шагу и так же обсуждать их», — рассказала Шура Богачева, редактор «Афиши Daily».



По словам журналистки, сегодня можно услышать, что современные субкультуры — это всего лишь поверхностные тренды, несравнимые с прошлыми десятилетиями. Она отметила, что, на самом деле, за каждым узнаваемым образом стоит глубокий поиск собственной идентичности, потребность в сообществе и ответ на вызовы времени.