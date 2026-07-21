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Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба «Подписных изданий»

16 июля 2026 года редактор «Афиши Daily» Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?».

Мероприятие прошло в преддверии Пикника Афиши х Сбер. Оно также стало частью большой программы празднования 100-летия книжного магазина «Подписные издания» в Петербурге.

Журналистка рассказала об эволюции субкультур и их месте в современном мире. Во время лекции обсудили разные эпохи: от эмо, готов, панков и скейтеров до трендов молодежи в «темные двадцатые». В центре внимания оказались термины, уже ставшие частью повседневного словаря: «альтушки», «дединсайды», «домовцы», «джирайки», «42 братухи».

«Внимание общественности к субкультурам и хайп на альтернативной тематике доказывают, что мы живем в их расцвете. Я вижу этому подтверждение и невероятно радуюсь — сейчас действительно отличное время для подростков и молодежи, чтобы проявляться. И, может быть, в этот момент на просторах интернета зарождается новая субкультура — мы просто про это пока не знаем, но скоро будем замечать ее представителей на каждом шагу и так же обсуждать их», — рассказала Шура Богачева, редактор «Афиши Daily».

По словам журналистки, сегодня можно услышать, что современные субкультуры — это всего лишь поверхностные тренды, несравнимые с прошлыми десятилетиями. Она отметила, что, на самом деле, за каждым узнаваемым образом стоит глубокий поиск собственной идентичности, потребность в сообществе и ответ на вызовы времени.

После лекции прошла сессия вопросов и ответов. Гости спрашивали не только о самих субкультурах, но и о механизмах, которые их формируют: о роли маркетплейсов; о том, есть ли у новых течений скрытая идеология; и как музыка по-прежнему задает визуальный код для разных сообществ.

Для мероприятия подготовили музыкальную программу. Тося Чайкина и Миша Скотников отыграли для гостей вечера специальные DJ-сеты. Они также презентовали новый трек артистки, который скоро выйдет на всех стриминговых площадках. После этого многие посетители остались в «Подписных» обсудить современных нефоров и изучить книжные полки.

8 августа Пикник Афиши х Сбер развернет в Петербурге целых пять сцен на территории Елагина острова. Гостей фестиваля ждет луна-парк под открытым небом, аттракционы, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спорт и отдых для всей семьи. В лайнапе «Пикника» — FEDUK, Елка, ЛСП, Сергей Бобунец и еще более 50 артистов.

Пикник Афиши x Сбер. Санкт-Петербург
Концерт / 8 августа
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