16 июля 2026 года редактор «Афиши Daily» Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?».
Мероприятие прошло в преддверии Пикника Афиши х Сбер. Оно также стало частью большой программы празднования 100-летия книжного магазина «Подписные издания» в Петербурге.
Журналистка рассказала об эволюции субкультур и их месте в современном мире. Во время лекции обсудили разные эпохи: от эмо, готов, панков и скейтеров до трендов молодежи в «темные двадцатые». В центре внимания оказались термины, уже ставшие частью повседневного словаря: «альтушки», «дединсайды», «домовцы», «джирайки», «42 братухи».
«Внимание общественности к субкультурам и хайп на альтернативной тематике доказывают, что мы живем в их расцвете. Я вижу этому подтверждение и невероятно радуюсь — сейчас действительно отличное время для подростков и молодежи, чтобы проявляться. И, может быть, в этот момент на просторах интернета зарождается новая субкультура — мы просто про это пока не знаем, но скоро будем замечать ее представителей на каждом шагу и так же обсуждать их», — рассказала Шура Богачева, редактор «Афиши Daily».
По словам журналистки, сегодня можно услышать, что современные субкультуры — это всего лишь поверхностные тренды, несравнимые с прошлыми десятилетиями. Она отметила, что, на самом деле, за каждым узнаваемым образом стоит глубокий поиск собственной идентичности, потребность в сообществе и ответ на вызовы времени.
После лекции прошла сессия вопросов и ответов. Гости спрашивали не только о самих субкультурах, но и о механизмах, которые их формируют: о роли маркетплейсов; о том, есть ли у новых течений скрытая идеология; и как музыка по-прежнему задает визуальный код для разных сообществ.
Для мероприятия подготовили музыкальную программу. Тося Чайкина и Миша Скотников отыграли для гостей вечера специальные DJ-сеты. Они также презентовали новый трек артистки, который скоро выйдет на всех стриминговых площадках. После этого многие посетители остались в «Подписных» обсудить современных нефоров и изучить книжные полки.
8 августа Пикник Афиши х Сбер развернет в Петербурге целых пять сцен на территории Елагина острова. Гостей фестиваля ждет луна-парк под открытым небом, аттракционы, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спорт и отдых для всей семьи. В лайнапе «Пикника» — FEDUK, Елка, ЛСП, Сергей Бобунец и еще более 50 артистов.