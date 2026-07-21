Fenty Beauty выпустил новую линейку совместно с A$AP Rocky

Косметический бренд певицы Рианны Fenty выпустил коллаборацию с ее мужем, рэпером A$AP Rocky.



В линейку вошли бальзам для губ с витамином E и маслом ши, увлажняющий крем с SPF, а также кейс для бигуди. В проморолике появляется сама пара. По сюжету рэпер в образе шерифа врывается в салон красоты и просит у Рианны предоставить ему пару минут, чтобы он смог представить товар. Та соглашается, но дает ему только две секунды.