Fenty Beauty выпустил новую линейку совместно с A$AP Rocky

Косметический бренд певицы Рианны Fenty выпустил коллаборацию с ее мужем, рэпером A$AP Rocky.
В линейку вошли бальзам для губ с витамином E и маслом ши, увлажняющий крем с SPF, а также кейс для бигуди. В проморолике появляется сама пара. По сюжету рэпер в образе шерифа врывается в салон красоты и просит у Рианны предоставить ему пару минут, чтобы он смог представить товар. Та соглашается, но дает ему только две секунды.
Дроп приурочен к грядущем туру певца «Don't Be Dumb» в честь выхода одноименного альбома. Он начнется 25 августа в Брюсселе, столице Бельгии.
Недавно бренд Hommemade рэпера A$AP Rocky представил диван в виде мусорных мешков. Объект создан в сотрудничестве со студией российского архитектора и дизайнера Гарри Нуриева Crosby Studios.