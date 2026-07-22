В России вновь пересчитают воробьев

Вышел первый трейлер хоррора «Глиноликий» от DC
«Ленфильм» возглавил бывший руководитель департамента кинематографии Минкульта
Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, вслед за братом и сестрами отказалась от фамилии отца
Zoloto, «брусникинцы» и фитнес нон-стоп: во Владимирской области пройдет фестиваль «Круто»
«Яндекс» запустил отдельное приложение для заказа цветов и подарков
«Афиша» стала партнером музея-усадьбы «Архангельское»
Трек группы Oasis «Wonderwall» вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет
На Ленинградском вокзале обустроили зоны для пассажиров с питомцами
«Приглашение» Оливии Уайлд не выйдет в российский прокат — но фильм покажут в СНГ
Ретроспектива картин Дино Ризи пройдет в «Художественном» с 23 по 28 июля
Pompeya, Kito Jempere и «Казускома» выступят на фестивале «Круто»
В Москве закрылось кафе «Балканы», в котором посетителям спускали заказы с балкона
Орнелла Мути и ее дочь подали документы на получение гражданства России
Алан Ритчсон и Шейлин Вудли в дублированном трейлере «Мотор Сити»
Россиянам, заочно осужденным на родине, будут замораживать счета и отказывать в консульских услугах
Оранжевый единорог пугает детей в тизере хоррора «Приятель»
Венсан Кассель снялся в новом клипе Charli XCX
В вырезанной сцене «Очень страшного кино-6» пародируют «Игру в кальмара» и «Улыбку-2»
Братья Джонас ищут новые таланты в тизере «Camp Rock 3»
Илон Маск: Grok Imagine создаст полнометражный фильм «Одиссея» до конца 2026 года
Начались съемки нового сезона «Клиники»
Франция стала первой страной ЕС, запретившей соцсети для детей до 15 лет
Джейкоб Элорди рассказал, как два дня снимался в гробу со змеей для «Эйфории»
Райан Рейнолдс подтвердил, что «Дэдпул-4» находится в разработке
Исследование: заменители сахара могут ускорять старение мозга
Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кайли Хоттл погибла в возрасте 18 лет
Министр культуры Греции прокомментировала «Одиссею» Кристофера Нолана и ее критику
Prime Video запустил производство сериала по «Робокопу»

В России вновь пересчитают воробьев

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

С 8 по 16 августа в России проведут летнюю перепись воробьев. Об этом РИА «Новости» сообщила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.

Участники будут искать воробьев, определять их вид и численность. Особое внимание уделят воробьям с необычным окрасом и межвидовым гибридам.

Специалисты также выяснят, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку. По словам Мостовой, в последние десятилетия эти птицы все чаще перебираются с окраин ближе к центру городов.

В феврале уже проходила зимняя перепись воробьев. Тогда по всей стране орнитологи насчитали около 45 млн птиц.

Как отметила Мостовая, летний мониторинг сильно отличается от зимнего. «Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо», — пояснила она.

Расскажите друзьям