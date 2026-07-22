В России вновь пересчитают воробьев

С 8 по 16 августа в России проведут летнюю перепись воробьев. Об этом РИА «Новости» сообщила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.
Участники будут искать воробьев, определять их вид и численность. Особое внимание уделят воробьям с необычным окрасом и межвидовым гибридам.
Специалисты также выяснят, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку. По словам Мостовой, в последние десятилетия эти птицы все чаще перебираются с окраин ближе к центру городов.
В феврале уже проходила зимняя перепись воробьев. Тогда по всей стране орнитологи насчитали около 45 млн птиц.
Как отметила Мостовая, летний мониторинг сильно отличается от зимнего. «Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо», — пояснила она.