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Вышел первый трейлер хоррора «Глиноликий» от DC

Афиша Daily
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Фото: Warner Bros. UK–Ireland/YouTube

На ютуб-канале Warner Bros. UK & Ireland/YouTube опубликовали трейлер хоррора «Глиноликий», созданного DC Studios и Warner Bros. Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 23 октября.

Он расскажет о рождении злодея, потрясшего Готэм. Некогда он был обычным мальчиком, мечтавшим стать звездой Голливуда. Но карьера парня оборвалась, когда действия местного криминального авторитета изуродовали его.

Видео: Warner Bros. UK&amp;amp; Ireland/YouTube

Оставшись ни с чем, герой ищет средство, которое вернет ему его прежний облик. Но лечение влияет на его восприятие реальности и толкает мужчину на путь всепоглощающей мести.

Фильм поставил режиссер Джеймс Уоткинс. Главную роль исполнил Том Рис Харрис. В актерский состав вошли также Наоми Аки, Давид Денсик, Макс Мингелла, Эдди Марсан, Нэнси Кэрролл и Джошуа Джеймс.

Сценарий проекта написали Майк Флэнаган и Хоссейн Амини по мотивам комиксов DC. Продюсерами экранизации выступили Мэтт Ривз, Линн Харрис, Джеймс Ганн и Питер Сафран, исполнительными продюсерами стали Майкл Э.Услан, Шанталь Нонг Во, Ларс П.Винтер, Рафи Крон и Пол Ричи.

В команду картины вошли оператор-постановщик Роб Харди, художник-постановщик Джеймс Прайс, монтажер Джон Харрис и художник по костюмам Кит Мэдден. Музыку к хоррору написал Фолькер Бертельманн.

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