Вышел первый трейлер хоррора «Глиноликий» от DC

На ютуб-канале Warner Bros. UK & Ireland/YouTube опубликовали трейлер хоррора «Глиноликий», созданного DC Studios и Warner Bros. Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 23 октября.
Он расскажет о рождении злодея, потрясшего Готэм. Некогда он был обычным мальчиком, мечтавшим стать звездой Голливуда. Но карьера парня оборвалась, когда действия местного криминального авторитета изуродовали его.
Оставшись ни с чем, герой ищет средство, которое вернет ему его прежний облик. Но лечение влияет на его восприятие реальности и толкает мужчину на путь всепоглощающей мести.
Фильм поставил режиссер Джеймс Уоткинс. Главную роль исполнил Том Рис Харрис. В актерский состав вошли также Наоми Аки, Давид Денсик, Макс Мингелла, Эдди Марсан, Нэнси Кэрролл и Джошуа Джеймс.
Сценарий проекта написали Майк Флэнаган и Хоссейн Амини по мотивам комиксов DC. Продюсерами экранизации выступили Мэтт Ривз, Линн Харрис, Джеймс Ганн и Питер Сафран, исполнительными продюсерами стали Майкл Э.Услан, Шанталь Нонг Во, Ларс П.Винтер, Рафи Крон и Пол Ричи.
В команду картины вошли оператор-постановщик Роб Харди, художник-постановщик Джеймс Прайс, монтажер Джон Харрис и художник по костюмам Кит Мэдден. Музыку к хоррору написал Фолькер Бертельманн.