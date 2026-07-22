Начались съемки нового сезона «Клиники»

В вышедшем в феврале новом сезоне сериала после его возрождения Зак Брафф, Дональд Фейсон и Сара Чок вновь исполняют главные роли, а также выступают продюсерами. Джуди Рейес и Джон К.МакГинли вернулись к образам Карлы и доктора Кокса. Сюжет разворачивается вокруг Джей Ди и Терка, которые снова вместе работают в больнице и сталкиваются с изменившимся миром медицины и новыми интернами.