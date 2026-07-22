Илона Маск: Grok Imagine создаст полнометражный фильм «Одиссея» до конца 2026 года

Франция стала первой страной ЕС, запретившей соцсети для детей до 15 лет
В вырезанной сцене «Очень страшного кино-6» пародируют «Игру в кальмара» и «Улыбку-2»
Братья Джонас ищут новые таланты в тизере «Camp Rock 3»
Начались съемки нового сезона «Клиники»
Джейкоб Элорди рассказал, как два дня снимался в гробу со змеей для «Эйфории»
Райан Рейнолдс подтвердил, что «Дэдпул-4» находится в разработке
Исследование: заменители сахара могут ускорять старение мозга
Звезда фильма «Годзилла против Конга» Кайли Хоттл погибла в возрасте 18 лет
Министр культуры Греции прокомментировала «Одиссею» Кристофера Нолана и ее критику
Prime Video запустил производство сериала по «Робокопу»
Во «Вкусно — и точка» появится коллекция брелоков со смешариками
Исследование: обезьяны понимают основы геометрии почти так же хорошо, как дети
«Чувствую себя огромным неудачником»: Кевин Файги рассказал, почему не состоялся перезапуск «Блэйда»
«Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа
Вышел финальный трейлер блокбастера «Человек-паук: Совершенно новый день»
На Китай-городе открылось греческое бистро «Сиртаки и вино». Там бьют тарелки под греческие танцы
В Москве набирает популярность практика йоги со стрельбой — она уже подверглась критике
Метро в Москве продлят до района Восточный
Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости»
Джессика Честейн пугает собственного ребенка в трейлере хоррора «Другая мамочка»
LEGO выпустит набор по «Секретным материалам» с Малдером, Скалли и НЛО
Фестиваль Outline отменили из-за угрозы беспилотников
Coca-Cola вернула дизайн из нулевых
Команда VK Fest принесла публичные извинения певице Доре после шутки про сталкера
Михаил Ефремов получил первую роль в фильме после освобождения из колонии
Disney+ снимет сериал про зомби-апокалипсис в мире «Арчи»
Ресторан «Оригинал» запускает серию гостевых бранчей. Первый — с командой Tilda
Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop-видео, набравшим 6 млрд просмотров на ютубе

Илона Маск: Grok Imagine создаст полнометражный фильм «Одиссея» до конца 2026 года

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Tesla Owners Club Belgium

Сервис Grok Imagine, разработанный компанией xAI, создаст до конца 2026 года полнометражный фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея». Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по „Одиссее“, который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера», — написал Маск.

Grok Imagine — это нейросеть для генерации изображений и видео. Она встроена в ИИ-помощника Grok, который разработали в компании Илона Маска xAI . В июле 2026 года xAI добавила возможность создания видеороликов с помощью Grok Imagine по текстовым запросам.

Маск ранее неоднократно критиковал «Одиссею» Кристофера Нолана за исторические неточности. «[Он] осквернил Гомера и пресмыкается на коленях, лишь бы соответствовать „прогрессивным“ правилам, необходимым для получения „Оскара“. Что за червь», — написал он в начале июле.

Расскажите друзьям