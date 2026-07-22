Илона Маск: Grok Imagine создаст полнометражный фильм «Одиссея» до конца 2026 года

Сервис Grok Imagine, разработанный компанией xAI, создаст до конца 2026 года полнометражный фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея». Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.
«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по „Одиссее“, который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера», — написал Маск.
Grok Imagine — это нейросеть для генерации изображений и видео. Она встроена в ИИ-помощника Grok, который разработали в компании Илона Маска xAI . В июле 2026 года xAI добавила возможность создания видеороликов с помощью Grok Imagine по текстовым запросам.
Маск ранее неоднократно критиковал «Одиссею» Кристофера Нолана за исторические неточности. «[Он] осквернил Гомера и пресмыкается на коленях, лишь бы соответствовать „прогрессивным“ правилам, необходимым для получения „Оскара“. Что за червь», — написал он в начале июле.