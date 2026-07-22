Илона Маск: Grok Imagine создаст полнометражный фильм «Одиссея» до конца 2026 года

«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по „Одиссее“, который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера», — написал Маск.



Grok Imagine — это нейросеть для генерации изображений и видео. Она встроена в ИИ-помощника Grok, который разработали в компании Илона Маска xAI . В июле 2026 года xAI добавила возможность создания видеороликов с помощью Grok Imagine по текстовым запросам.