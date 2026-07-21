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Disney+ снимет сериал про зомби-апокалипсис в мире «Арчи»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Archie Comics

Стриминг Disney+ заказал производство сериала «Жизнь после смерти с Арчи», основанного на одноименной серии комиксов Роберто Агирре-Сакасы и художника Франческо Франкавиллы. Стриминг рассчитывает выпустить шоу к Хэллоуину 2027 года. Об этом сообщило издание Variety.  

По сюжету неудачное заклинание юной ведьмы приводит к катастрофе: в Ривердейле начинается нашествие оживших мертвецов. Арчи, Бетти, Веронике и другим героям придется бороться за выживание, а заодно проверить на прочность свои дружеские и романтические отношения.

Сценарий сериала написал Роберто Агирре-Сакаса, который также выступит исполнительным продюсером. Вместе с ним над проектом работают Грег Берланти и Сара Шехтер — продюсеры сериала «Ривердейл». Производством занимается Warner Bros. Television.

Президент Disney Branded Television Айо Дэвис заявила, что история будет не только про зомби, но и про дружбу, преданность и человечность, благодаря которым жители Ривердейла продолжают бороться.

Для Агирре-Сакасы проект стал особенно личным. По его словам, именно «Жизнь после смерти с Арчи» положил начало его более мрачному взгляду на вселенную Archie Comics.

«До „Ривердейла“ и „Леденящих душу приключений Сабрины“ был именно „Жизнь после смерти с Арчи“. Возможность превратить этот комикс в сериал — настоящий момент полного круга и проект мечты для меня. Время помолиться за Арчи, Бетти, Веронику и всю компанию, потому что зомби уже идут», — отметил сценарист.

Комикс «Жизнь после смерти с Арчи» стартовал в 2013 году и быстро стал культовым благодаря необычному сочетанию подростковой драмы и хоррора. Новый сериал станет очередным возвращением в мир Ривердейла после завершения «Ривердейла» в 2023 году и закрытия «Леденящих душу приключений Сабрины» в 2020-м.

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