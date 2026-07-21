Disney+ снимет сериал про зомби-апокалипсис в мире «Арчи»

«До „Ривердейла“ и „Леденящих душу приключений Сабрины“ был именно „Жизнь после смерти с Арчи“. Возможность превратить этот комикс в сериал — настоящий момент полного круга и проект мечты для меня. Время помолиться за Арчи, Бетти, Веронику и всю компанию, потому что зомби уже идут», — отметил сценарист.