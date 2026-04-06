Кей Джей Апа и Эшли Парк сыграют в хорроре «Белый слон»

Звезда «Ривердейла» Кей Джей Апа и актриса Эшли Парк, известная по сериалу «Эмили в Париже», снимутся в хорроре «Белый слон». Об этом сообщил Deadline.
Ленту разработают команды MRC, Radio Silence и Project X. В проекте примут участие Мадлен Артур («Дьявол в Огайо»), Джош Бренер («Силиконовая долина»), Александра Шипп («Кто угодно, кроме тебя») и Джастис Смит («Я видел свечение телевизора»).
Главные роли в фильме достанутся Нику Джонасу («Джуманджи: Зов джунглей») и Кэтрин Ньютон («Лиза Франкенштейн»). Съемки, как сообщается, уже стартовали. Режиссером выступает Илай Крейг, снявший «Уровавый урожай» и «Убойные каникулы».
Сюжет картины будет вращаться вокруг восьми друзей, которые соревнуются за один приз в условиях нулевого доверия. Действие развернется под Рождество. Ежегодный обмен подарками превратится в бежалостную игру и, как уточняет синопсис, бойню.
Сценарий ленты написал Джей Ти Биллингс. Продюсерами стали Спенсер Берман, Ник Джонас, Уильям Шерак, Пол Нейнштейн, Джеймс Вандербилт, Тайлер Гиллетт и Мэтт Беттинелли-Олпин. Среди исполнительных продюсеров — Биллингс, Райан Макдоноу, Аманда Дрейк, Ньютон, Скотт Левин и Чад Виллелла.