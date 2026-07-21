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Россиянам порекомендовали отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций

Афиша Daily
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Фото: 20th Century Fox

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам внимательнее относиться к выбору места отдыха и по возможности отказаться от поездок за рубеж. Об этом он рассказал РИА «Новости». 

Поводом для заявления стали сообщения о массовых отравлениях и случаях бактериальных инфекций среди российских туристов в Турции. Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России для выяснения обстоятельств произошедшего.

По словам Онищенко, подобные случаи происходят не впервые. «Зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — заявил он. Академик отметил, что после зарубежных поездок туристы нередко сталкиваются с различными осложнениями и заболеваниями. Он призвал россиян разумно планировать отпуск и учитывать возможные риски для здоровья.

Отдельно Онищенко рекомендовал воздержаться от поездок за границу людям, имеющим хронические заболевания, поскольку смена климата и возможные инфекции могут привести к ухудшению самочувствия.

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