Россиянам порекомендовали отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций

По словам Онищенко, подобные случаи происходят не впервые. «Зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — заявил он. Академик отметил, что после зарубежных поездок туристы нередко сталкиваются с различными осложнениями и заболеваниями. Он призвал россиян разумно планировать отпуск и учитывать возможные риски для здоровья.