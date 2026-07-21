В Marvel Studios рассказали о традиции, связанной с Адамом Драйвером

Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что актер Адам Драйвер множество раз отказывался от участия во франшизе. Об этом пишет Variety.



«Ни для кого не секрет, что мы хотели бы [поработать с Адамом]. Но есть традиция — мы созваниемся с ним в Zoom, а он отказывается. Давняя традиция. Ему трудно быть любезным. Обычно он откровенно говорит о своих ощущениях», — поделился Файги на подкасте «Happy Sad Confused».



Президент не уточнил, от каких ролей отказался Драйвер. Сейчас в социальных сетях распространяются слухи, что актера приглашают сыграть Магнето в перезапуске «Людей Икс» от Marvel, отмечает Variety. Файги над подкасте раскрыл, что на данный момент состав каста «Людей Икс» еще не определен.



Недавно стало известно, что Netflix выпустит сериал «Rabbit, Rabbit» с Адамом Драйвером в главной роли. Проект будет криминальной драмой о захвате заложников в духе «Собачьего полдня» Сидни Люмета.