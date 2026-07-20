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Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час

Афиша Daily
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Иллюстрация: Paramount Pictures

41-летний Рохташ Чоудхари попал в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 847 отжиманий за один час с грузом весом 27,21 килограмм на спине. Об этом сообщило издание Hindustan Times. 

Рекорд был установлен на стадионе имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели. Чоудхари превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее спортсмену из Сирии, который в 2023 году выполнил 820 отжиманий в аналогичных условиях.

Сам спортсмен признается, что его путь к рекордам начался после серьезной автомобильной аварии. Из-за травм он почти два года не мог нормально двигаться, а занятия спортом стали частью реабилитации. Со временем тренировки превратились в дело жизни: 2026 год стал для него уже десятым годом непрерывных попыток установить новые мировые рекорды.

Перед новым достижением Чоудхари придерживался строгого режима: ежедневно тренировался с дополнительным весом, соблюдал высокобелковую диету и уделял внимание психологической подготовке. По его словам, самым сложным во время рекордной попытки было сохранить стабильный темп, несмотря на усталость и дополнительную нагрузку.

Спортсмен также является послом государственной программы Fit India, которая продвигает физическую активность среди населения. После получения сертификата Книги рекордов Гиннесса он заявил, что не собирается останавливаться и уже планирует ставить новые рекорды.

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