Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час

Сам спортсмен признается, что его путь к рекордам начался после серьезной автомобильной аварии. Из-за травм он почти два года не мог нормально двигаться, а занятия спортом стали частью реабилитации. Со временем тренировки превратились в дело жизни: 2026 год стал для него уже десятым годом непрерывных попыток установить новые мировые рекорды.