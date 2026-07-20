Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час

Рекорд был установлен на стадионе имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели. Чоудхари превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее спортсмену из Сирии, который в 2023 году выполнил 820 отжиманий в аналогичных условиях.
Сам спортсмен признается, что его путь к рекордам начался после серьезной автомобильной аварии. Из-за травм он почти два года не мог нормально двигаться, а занятия спортом стали частью реабилитации. Со временем тренировки превратились в дело жизни: 2026 год стал для него уже десятым годом непрерывных попыток установить новые мировые рекорды.
Перед новым достижением Чоудхари придерживался строгого режима: ежедневно тренировался с дополнительным весом, соблюдал высокобелковую диету и уделял внимание психологической подготовке. По его словам, самым сложным во время рекордной попытки было сохранить стабильный темп, несмотря на усталость и дополнительную нагрузку.
Спортсмен также является послом государственной программы Fit India, которая продвигает физическую активность среди населения. После получения сертификата Книги рекордов Гиннесса он заявил, что не собирается останавливаться и уже планирует ставить новые рекорды.