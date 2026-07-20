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Бобры помогли защитить лондонский район от затоплений, с которыми инженеры боролись годами

Афиша Daily
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Бобер в парке Парадайз-Филдс. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Бобры, поселившиеся в парке Парадайз-Филдс на западе Лондона, помогли защитить от затоплений соседние дома, улицы и станцию метро. Об этом сообщает The Independent.

Район Гринфорд страдал от наводнений с 1970-х годов. Власти пытались решить проблему с помощью масштабных и дорогостоящих инженерных работ: в частности, русло реки Брент выпрямляли и бетонировали. Однако полностью предотвратить затопления не удавалось.

В октябре 2023 года в Парадайз-Филдс выпустили пятерых бобров. Менее чем за год животные создали систему водно-болотных угодий и построили как минимум пять плотин. Они замедлили течение воды и превратили парк в естественную губку, способную удерживать большие объемы осадков.

В 2024 году окрестности впервые за много лет не затопило. Во время недавних рекордных дождей сухими остались станция метро «Гринфорд» и территория рядом с ней.

Сейчас в парке живут как минимум восемь бобров. Специалисты предполагают, что животных может быть больше: самка по имени Уиллоу могла родить новых детенышей.

Бобры также изменили местную экосистему. Из-за построенных ими плотин течение стало медленнее, а качество воды улучшилось. В ручей вернулась рыба, а в парке стало больше насекомых, птиц, летучих мышей и земноводных.

В районном совете по вопросам климата назвали проект ярким примером того, как природные методы могут дополнять традиционные способы борьбы с наводнениями, приносить долгосрочную пользу окружающей среде и улучшать жизнь местных жителей.

Бобров вернули в Лондон спустя примерно 400 лет после того, как их истребили в Великобритании ради меха и мяса. Проект в Илинге вдохновил власти Кройдона, которые рассчитывают поселить животных в своем районе в 2028 году.

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