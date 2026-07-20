Бобры помогли защитить лондонский район от затоплений, с которыми инженеры боролись годами

В октябре 2023 года в Парадайз-Филдс выпустили пятерых бобров. Менее чем за год животные создали систему водно-болотных угодий и построили как минимум пять плотин. Они замедлили течение воды и превратили парк в естественную губку, способную удерживать большие объемы осадков.