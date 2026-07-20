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Синоптик: в Москве ожидаются ливни с грозами

Афиша Daily
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Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

На этой неделе в Москве ожидается похолодание и кратковременные дожди. При этом июль на 0,3 градуса превышает многолетнюю норму, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник, 21 июля, в городе пройдет холодный атмосферный фронт.  «Резкая смена воздушных масс приведет к образованию кучево-дождевых облаков высотой до 11 километров, которые закроют палящее солнце, с порывами подует свежий западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, прошумят скоротечные ливни с грозами. Зной неохотно спадет, в воздухе исчезнет духота, и в середине дня посвежеет до нормы климата середины сезона, — до +25 градусов.

В среду и в четверг прогнозируются небольшие дожди, температура воздуха днем составит от 22 до 25 градусов. В ночь на пятницу воздух остынет до +13, а днем циклон вновь принесет проливные дожди и грозы, что не позволит воздуху прогреться выше +21 градуса.

Синоптик добавил, что в выходные в столице снова распогодится. Воздух днем прогреется до +27 градусов.

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