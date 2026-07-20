Синоптик: в Москве ожидаются ливни с грозами

По его словам, во вторник, 21 июля, в городе пройдет холодный атмосферный фронт. «Резкая смена воздушных масс приведет к образованию кучево-дождевых облаков высотой до 11 километров, которые закроют палящее солнце, с порывами подует свежий западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, прошумят скоротечные ливни с грозами. Зной неохотно спадет, в воздухе исчезнет духота, и в середине дня посвежеет до нормы климата середины сезона, — до +25 градусов.



В среду и в четверг прогнозируются небольшие дожди, температура воздуха днем составит от 22 до 25 градусов. В ночь на пятницу воздух остынет до +13, а днем циклон вновь принесет проливные дожди и грозы, что не позволит воздуху прогреться выше +21 градуса.



Синоптик добавил, что в выходные в столице снова распогодится. Воздух днем прогреется до +27 градусов.