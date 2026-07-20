Тед Лассо появился в перерыве финала ЧМ и вывел на поле Джастина Бибера

Джейсон Судейкис появился в образе Теда Лассо в перерыве финального матча ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Актера сопровождал один из создателей сериала Брендан Хант, который сыграл в нем тренера Уиллиса Бирда.
Фанаты «Теда Лассо» признались, что посмотрели шоу в перерыве (да и весь матч в целом) только ради «этих двух легенд». Одна из пользовательниц назвала это «единственным захватывающим моментом финала» и отметила, что в противостоянии между Испанией и Аргентиной она болела за «Ричмонд».
Судейкис прошелся по боковой линии стадиона вместе с Хантом, отметив, что первая половина шоу в перерыве просто «снесла ему крышу». «То есть как, черт возьми, после такого вообще можно выходить на сцену? Будет непросто. Знаешь, что, по-моему, нам нужно? Нужно немного сердца. Кто-то с душой. Кто-то, кто сможет принести любовь», — сказал Судейкис и вывел на поле Джастина Бибера.
Музыкант исполнил на стадионе песню «Everything Hallelujah» с альбома «Swag II». Многим выбор песни не пришелся по душе: они сочли, что спокойная лиричная баллада не подходит к такому энергичному мероприятию, как финал ЧМ. Впрочем, некоторые отметили, что Бибер привнес позитивную ноту: он буквально помолился и благословил мундиаль.
Финал чемпионата мира по футболу состоялся 19 июля на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. Сборная Испании победила действующего чемпиона — Аргентину — со счетом 1:0. Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное время победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
На протяжении всего матча Испания доминировала на поле: нанесла 20 ударов по воротам, из которых 11 в створ, — против двух ударов по воротам от Аргентины, ни один из которых не пришелся в створ.