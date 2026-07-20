Тед Лассо появился в перерыве финала ЧМ и вывел на поле Джастина Бибера

Судейкис прошелся по боковой линии стадиона вместе с Хантом, отметив, что первая половина шоу в перерыве просто «снесла ему крышу». «То есть как, черт возьми, после такого вообще можно выходить на сцену? Будет непросто. Знаешь, что, по-моему, нам нужно? Нужно немного сердца. Кто-то с душой. Кто-то, кто сможет принести любовь», — сказал Судейкис и вывел на поле Джастина Бибера.