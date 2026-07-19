Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года. В финале команда Луиса де ла Фуэнте победила действующих чемпионов — сборную Аргентины — со счетом 1:0.
Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное время победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
На протяжении всего матча Испания доминировала на поле: нанесла 20 ударов по воротам, из которых 11 в створ против 3 ударов по воротам от Аргентины, ни один из которых не был в створ. По владению мячом испанцы тоже обогнали аргентинцев — 68% против 32%. С 93-й минуты Аргентина была в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Энцо Фернандес.
Финал прошел на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. Это была 104-я и последняя встреча первого чемпионата мира, в котором участвовали 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика.
Испания завоевала Кубок мира во второй раз в истории. Первый титул команда получила в 2010 году, когда в финале в ЮАР победила Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.
Испанцы также стали действующими чемпионами и мира, и Европы. В 2024 году команда де ла Фуэнте выиграла Евро, победив в финале Англию. Испания вновь объединила два главных титула: ранее она выиграла Евро-2008, чемпионат мира 2010 года и Евро-2012.
На ЧМ-2026 Испания вышла из группы H с первого места. На групповом этапе она сыграла 0:0 с Кабо-Верде, победила Саудовскую Аравию 4:0 и Уругвай 1:0. В плей-офф испанцы обыграли Австрию — 3:0, Португалию — 1:0, Бельгию — 2:1 и Францию — 2:0.
Перед финалом Испания не проигрывала в основное или дополнительное время на протяжении 37 игр подряд. На ЧМ до решающего матча Испания пропустила лишь один гол в семи играх турнира — от Бельгии в четвертьфинале.
Аргентина не смогла защитить титул, завоеванный в Катаре в 2022 году. Аргентинская сборная остается трехкратным чемпионом мира — она побеждала в 1978, 1986 и 2022 годах. Финал против Испании стал для аргентинцев седьмым в истории турнира.