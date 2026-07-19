Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное время победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.



На протяжении всего матча Испания доминировала на поле: нанесла 20 ударов по воротам, из которых 11 в створ против 3 ударов по воротам от Аргентины, ни один из которых не был в створ. По владению мячом испанцы тоже обогнали аргентинцев — 68% против 32%. С 93-й минуты Аргентина была в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Энцо Фернандес.