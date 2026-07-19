Ученые назвали возможную причину загадочного гула, который слышат люди по всему миру

Феномен, известный как «Гул» (The Hum), обычно описывают как глубокое жужжание или шум неизвестного происхождения. По оценкам ученых, его слышат от 2% до 4% людей. Чаще всего звук замечают внутри зданий и по ночам. При этом окружающие, находящиеся в том же помещении, могут ничего не слышать.