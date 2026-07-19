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Ученые назвали возможную причину загадочного гула, который слышат люди по всему миру

Афиша Daily
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Фото: Idun Haugan/NTNU

Загадочный низкочастотный гул, о котором десятилетиями сообщают жители разных стран, во многих случаях может быть разновидностью тиннитуса — фантомного звука, возникающего без внешнего источника. К такому выводу пришли исследователи Норвежского университета естественных и технических наук, пишет ScienceDaily.

Феномен, известный как «Гул» (The Hum), обычно описывают как глубокое жужжание или шум неизвестного происхождения. По оценкам ученых, его слышат от 2% до 4% людей. Чаще всего звук замечают внутри зданий и по ночам. При этом окружающие, находящиеся в том же помещении, могут ничего не слышать.

Исследователи изучили 28 жителей Германии, которые сталкивались с необъяснимым гулом. Ученые проверили две гипотезы: что участники обладают повышенной чувствительностью к низким частотам или слышат звуки, которые производит их собственное внутреннее ухо.

У большинства добровольцев необычайно острого низкочастотного слуха не обнаружили. Только двое участников воспринимали некоторые низкие частоты лучше среднего. Исследователи также не нашли у добровольцев низкочастотной отоакустической эмиссии — слабых звуков, которые может создавать улитка внутреннего уха.

По мнению авторов работы, у большинства людей «Гул» может быть формой низкочастотного тиннитуса — состояния, при котором человек слышит звук без внешнего источника. При этом шум может восприниматься так, будто он доносится из окружающего пространства, а не возникает внутри слуховой системы.

Ученые не исключили, что в отдельных случаях у гула действительно есть внешний источник. Низкочастотный шум могут создавать вентиляционные системы, тепловые насосы, транспорт, ветряные турбины, океанские волны и ветер. Из-за большой длины низкочастотных волн определить местонахождение такого источника бывает сложно.

Феномен получил известность в середине 1970-х годов после многочисленных жалоб жителей английского Бристоля. Позже о похожих звуках сообщали в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и европейских городах.

Авторы исследования подчеркнули, что ученым пока недостаточно известно о том, как слуховая система воспринимает низкочастотные звуки и инфразвук. Для окончательного объяснения феномена потребуются более масштабные исследования. 

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