«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин на станице в «ВКонтакте». Он добавил, что дата и место проведения похорон будут объявлены позже.



Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года. Окончил ленинградский интернат № 4 с углубленным изучением английского языка и хинди, затем учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета (ныне — СПбГУ).



В 1987-м году стал редактором отдела кино на Ленинградском телевидении. Стал соавтором и ведущим программы «Пятое колесо». Один из выпусков программы получил известность благодаря сюжету-мистификации «Ленин — гриб». В ней Шолохов и Курехин доказывали гипотезу, что Владимир Ленин «стал грибом».



С 1991 по 2017 годы Шолохов выпускал программу «Тихий дом». С 1997-го по 1998-й занимал пост заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал». В 1998 году возглавил продюсерский центр «Петербург — Культура».