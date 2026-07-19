Месси прокомментировал завирусившийся снимок, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля
В США задержали братьев Тейт
Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию на живом существе
В Японии создали «человеческий холодильник» — кабину для охлаждения людей в жару
Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя
Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году
Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года
Исследование: самые проблемные водители предпочитают BMW, Tesla и Ram
Мэтт Деймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне
В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки
В Праге обрушилась скульптура «Равновесие», простоявшая более 35 лет
Том Круз устроил сотрудникам кинотеатра закрытый показ «Одиссеи» после опоздания на премьерный сеанс
Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки»
Вышел трейлер документального фильма о группе Katseye
На Бирюлевской линии метро началось строительство станций «Липецкая» и «Лебедянская»
В Москве обнаружили редкого чибиса, занесенного в Красную книгу
Исследование: чаще всего против удаленки выступают начальники-нарциссы
Лингвисты признали глагол «махаю» литературной нормой
Дэниэл Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по «Золушке»
«Короткий» енот восхитил жителей Сиэтла
Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире
Парламент Японии отказался разрешать женщинам наследовать престол императора
«Холоп 3» собрал 1 млрд рублей в российском прокате
«Авито» разработает собственный сервис для знакомств
LEGO выпустила конструктор по мотивам «Поцелуя» Климта — в нем 4000 деталей
Сидни Суини сыграет в новой экранизации «Легенды о Сонной Лощине»
Власти Москвы признали систему именных билетов в театрах эффективной
Bethesda официально подтвердила работу над Fallout 5 и новой игрой от создателей New Vegas

Умер журналист Шолохов, снявший с Курехиным программу «Ленин — гриб»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов. Об этом сообщил его сын Всеволод Москвин. Ему было 67 лет.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин на станице в «ВКонтакте». Он добавил, что дата и место проведения похорон будут объявлены позже.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года. Окончил ленинградский интернат № 4 с углубленным изучением английского языка и хинди, затем учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета (ныне — СПбГУ). 

В 1987-м году стал редактором отдела кино на Ленинградском телевидении. Стал соавтором и ведущим программы «Пятое колесо». Один из выпусков программы получил известность благодаря сюжету-мистификации «Ленин — гриб». В ней Шолохов и Курехин доказывали гипотезу, что Владимир Ленин «стал грибом».

С 1991 по 2017 годы Шолохов выпускал программу «Тихий дом». С 1997-го по 1998-й  занимал пост заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал». В 1998 году возглавил продюсерский центр «Петербург — Культура».

Расскажите друзьям