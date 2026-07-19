В Москве число спортивных площадок нового формата увеличат до 128

В Москве создадут 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.
Площадки появятся во всех округах столицы. Зимой на них будут катки с теплыми раздевалками, а летом — пространства для волейбола, баскетбола и других командных игр.
Первый этап программы стартовал в 2025 году — тогда городская администрация открыла 11 спортивных площадок нового формата. Сейчас работы ведут еще по 23 адресам.
Одной из первых заработала площадка у Святого озера в Косино-Ухтомском. Зимой там работает каток площадью около 1,8 тыс. квадратных метров, летом — поля для баскетбола, мини-футбола, флорбола и других игр.
В многофункциональном павильоне также разместили раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пост и комнату охраны. На территории обустроили трибуны для зрителей. По словам Собянина, каждую неделю эту площадку посещают более 2 тыс. жителей.