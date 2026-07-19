Фильм по Call of Duty развернется во вселенной Modern Warfare

Предстоящий фильм по Call of Duty будет основан на серии игр Modern Warfare. Об этом режиссер и соавтор сценария картины Питер Берг («Хэнкок», «Морской бой») рассказал на фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке, сообщает Variety.
Подробности сюжета пока не раскрываются. Сценарий фильма Берг пишет вместе с создателем сериалов «Йеллоустоун» и «Король Талсы» Тейлором Шериданом.
Премьера пока безымянной картины запланирована на 30 июня 2028 года. Производством занимаются Paramount Pictures и Activision.
Соглашение между компаниями рассчитано на несколько лет. Помимо полнометражного фильма, оно предусматривает возможность создания других картин и сериалов по вселенной Call of Duty.
Серия Modern Warfare началась в 2007 году с игры Call of Duty 4: Modern Warfare. Она стала первой частью франшизы, действие которой разворачивалось не во время Второй мировой войны, а в современности.
Игры Modern Warfare рассказывают о капитане Джоне Прайсе и других бойцах спецподразделений, которые участвуют в международных военных и антитеррористических операциях. Одним из главных антагонистов серии стал террорист Владимир Макаров.
В октябре выйдет новая часть серии — Call of Duty: Modern Warfare 4. В ней будет показано полномасштабное вторжение КНДР в Южную Корею.