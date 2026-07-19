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Фильм по Call of Duty развернется во вселенной Modern Warfare

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Activision/Steam

Предстоящий фильм по Call of Duty будет основан на серии игр Modern Warfare. Об этом режиссер и соавтор сценария картины Питер Берг («Хэнкок», «Морской бой») рассказал на фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке, сообщает Variety.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Сценарий фильма Берг пишет вместе с создателем сериалов «Йеллоустоун» и «Король Талсы» Тейлором Шериданом.

Премьера пока безымянной картины запланирована на 30 июня 2028 года. Производством занимаются Paramount Pictures и Activision.

Соглашение между компаниями рассчитано на несколько лет. Помимо полнометражного фильма, оно предусматривает возможность создания других картин и сериалов по вселенной Call of Duty.

Серия Modern Warfare началась в 2007 году с игры Call of Duty 4: Modern Warfare. Она стала первой частью франшизы, действие которой разворачивалось не во время Второй мировой войны, а в современности.

Игры Modern Warfare рассказывают о капитане Джоне Прайсе и других бойцах спецподразделений, которые участвуют в международных военных и антитеррористических операциях. Одним из главных антагонистов серии стал террорист Владимир Макаров.

В октябре выйдет новая часть серии — Call of Duty: Modern Warfare 4. В ней будет показано полномасштабное вторжение КНДР в Южную Корею.

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