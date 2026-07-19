Дора ушла со сцены VK Fest после шутки о сталкере, который ее преследовал

В октябре 2025 года артистка рассказывала про фаната, который 5 октября проник в ее квартиру через окно, когда она спала. «В 23.00 ко мне в квартиру через окно проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала. Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки», — делилась певица. Мужчину задержали. О дальнейшем наказании для него не сообщалось.