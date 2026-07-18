Том Круз устроил сотрудникам кинотеатра закрытый показ «Одиссеи» после опоздания на премьерный сеанс

Том Круз пригласил сотрудников кинотеатра AMC Lincoln Square в Нью-Йорке на закрытый показ «Одиссеи» Кристофера Нолана после того, как сам опоздал на специальный сеанс. 16 июля IMAX организовал для актера показ новой картины Нолана. Но планы Круза нарушила сильная гроза: из-за непогоды он добрался до Манхэттена лишь поздно вечером, когда сеанс уже закончился. Об этом сообщило издание Page Six.