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Том Круз устроил сотрудникам кинотеатра закрытый показ «Одиссеи» после опоздания на премьерный сеанс

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: соцсети Тома Круза

Том Круз пригласил сотрудников кинотеатра AMC Lincoln Square в Нью-Йорке на закрытый показ «Одиссеи» Кристофера Нолана после того, как сам опоздал на специальный сеанс. 16 июля IMAX организовал для актера показ новой картины Нолана. Но планы Круза нарушила сильная гроза: из-за непогоды он добрался до Манхэттена лишь поздно вечером, когда сеанс уже закончился. Об этом сообщило издание Page Six.

Перед началом сеанса Круз пригласил в зал сотрудников AMC, которые в этот момент убирали помещения и пополняли запасы в буфетах, чтобы они посмотрели фильм вместе с ним. После сеанса актер опубликовал пост в соцсетях, назвав «Одиссею» «блестящей» картиной и призвав зрителей увидеть ее на большом экране.

«Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат 17 июля и стала одной из самых обсуждаемых кинопремьер года. Главную роль в эпической экранизации древнегреческого мифа исполнил Мэтт Деймон.

Следующим проектом самого Круза станет фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Копатель» (Digger), премьера которого намечена на октябрь.

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