Исследование: чаще всего против удаленки выступают начальники-нарциссы

Результаты показали, что все, кто отказывался от удаленной работы, обладали единственной общей чертой — высоким уровнем нарциссизма. Чем выше было мнение руководителей о самих себе, тем сильнее они настаивали на обязательной работе в офисе. Авторы утверждают, что удаленная работа мешает начальнику тешить свое самолюбие: она снижает видимое присутствие подчиненных и не дает лидеру возможности лишний раз убедиться в своем влиянии, статусе и способности контролировать ситуацию. При этом онлайн-встречи не дают такого эффекта.