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Исследование: чаще всего против удаленки выступают начальники-нарциссы

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Christin Hume/Unsplash

В большинстве случаев против удаленной работы выступают начальники-нарциссы, склонные к самолюбованию. Им нравится, когда ими восхищаются вживую, поэтому они предпочитают видеть сотрудников в офисе, выяснили в своем исследовании психологи из Пенсильванского университета (США).

Эксперты проанализировали данные о 259 руководителях высшего звена из списка Fortune 500, изучив их публичные заявления и корпоративные документы. Эти сведения сопоставили с позицией руководителей по вопросу удаленной работы во время пандемии COVID-19. На втором этапе исследования команда опросила еще 100 руководителей (всего в выборку вошли 359 человек), чтобы лучше понять их отношение к дистанционной работе.

Результаты показали, что все, кто отказывался от удаленной работы,  обладали единственной общей чертой — высоким уровнем нарциссизма.  Чем выше было мнение руководителей о самих себе, тем сильнее они настаивали на обязательной работе в офисе. Авторы утверждают, что удаленная работа мешает начальнику тешить свое самолюбие: она снижает видимое присутствие подчиненных и не дает лидеру возможности лишний раз убедиться в своем влиянии, статусе и способности контролировать ситуацию. При этом онлайн-встречи не дают такого эффекта.

Несмотря на это, авторы опроса отмечают, что удаленный и гибридный форматы работы помогают многим организациям привлекать и удерживать ключевых сотрудников. «Наши выводы показывают, что жажда власти и статуса, свойственная руководителям-нарциссам, становится главным препятствием на пути к принятию новых реалий организации труда. Стремление к авторитету и славе может стать врагом гибкости», — говорят они.

Ученые добавили, что далеко не все руководители, предпочитающие работу в офисе, — нарциссы. Многие стремятся вернуть сотрудников в офис ради более объективных целей: обучения, наставничества, внедрения инноваций и укрепления командного духа.

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