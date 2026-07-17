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«Короткий» енот восхитил жителей Сиэтла

Афиша Daily
2 мин на чтение
Кадр: соцсети

Енот, у которого, предположительно, проблемы с позвоночником, удивил жителей Сиэтла из-за необычного вида. Об этом пишет NME.

У него почти отсутствует хвост, а само тело намного меньше, чем тела его сородичей, и выглядит так, как будто оно «укорочено». Сначала в соцсетях даже не понимали, что это за существо, но потом убедились, что это енот. Животное прозвали «Джимоти». 

Ролики, на которых он оказывается на участках горожан, распространились в соцсетях. На них он ходит по дворам, забирается на заборы и роется в мусорных баках. На одном из видео женщина не понимает, что за существо перед ней, и восклицает: «На что я смотрю?» 
 

Источник: соцсети

Точного заключения от специлистов о здоровье Джимоти нет. В интернете предполагают, что у енота редкий синдром короткого позвоночника, из-за которого тела выглядит уменьшенным.

Источник: соцсети

Недавно два сапбордиста спасли тонущего енота на озере в американском Остине. Течение уже начало затягивать животное под воду, и парни бросились ему на помощь.

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