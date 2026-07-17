«Короткий» енот восхитил жителей Сиэтла

Енот, у которого, предположительно, проблемы с позвоночником, удивил жителей Сиэтла из-за необычного вида. Об этом пишет NME.



У него почти отсутствует хвост, а само тело намного меньше, чем тела его сородичей, и выглядит так, как будто оно «укорочено». Сначала в соцсетях даже не понимали, что это за существо, но потом убедились, что это енот. Животное прозвали «Джимоти».



Ролики, на которых он оказывается на участках горожан, распространились в соцсетях. На них он ходит по дворам, забирается на заборы и роется в мусорных баках. На одном из видео женщина не понимает, что за существо перед ней, и восклицает: «На что я смотрю?»

