В Москве обнаружили редкого чибиса, занесенного в Красную книгу

Для гнездования эти птицы выбирают поля, низкотравные луга и пустыри. Они отдают предпочтение влажным местам, хотя могут селиться и на сухих участках. Гнездо чибисы устраивают прямо на земле. Примерно через пять недель молодые птицы начинают летать.