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В Москве обнаружили редкого чибиса, занесенного в Красную книгу

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Орнитологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды заметили рядом с водоемом в районе Косино-Ухтомский чибиса с птенцами. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы, сообщается на портале mоs.ru.

Чибисов легко узнать по черному клюву и выразительному хохолку из длинных узких перьев. Они также издают характерный звук, напоминающий вопрос «чьи вы?».

Для гнездования эти птицы выбирают поля, низкотравные луга и пустыри. Они отдают предпочтение влажным местам, хотя могут селиться и на сухих участках. Гнездо чибисы устраивают прямо на земле. Примерно через пять недель молодые птицы начинают летать.

В июле и августе у пернатых особенно важный период, когда они наиболее уязвимы. В связи с этим специалисты призывают москвичей соблюдать осторожность во время прогулок.

При встрече с этим редким представителем фауны важно придерживаться нескольких простых правил. Передвигаться нужно только по оборудованным тропам, нельзя шуметь и включать громкую музыку, чтобы не потревожить обитателей леса. Кроме того, необходимо забирать с собой мусор, поскольку он может навредить пернатым.

«Иногда детеныши зверей и птенцы (слетки) могут показаться одинокими или беззащитными, однако брать их в руки не стоит. Как правило, родители находятся поблизости и продолжают заботиться о своем потомстве», — напоминают специалисты. Тех, кто заметил травмированную или ослабленную птицу, просят сообщить в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 495 777⁠-77⁠-77.

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