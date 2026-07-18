Вышел трейлер документального фильма о группе Katseye

Студия Trafalgar Releasing представила трейлер документального фильма «Katseye: Wild Hearts», посвященного поп-группе Katseye. Проект выйдет на экраны 12 августа.
Он расскажет о стремительном взлете коллектива, который начался с реалити-шоу на Netflix. Релиз будет приурочен к выходу третьего мини-альбома группы — EP «Wild» представят 14 августа.
Авторы картины называют ее «любовным письмом к фанатам» бэнда. В ленту вошли редкие закулисные кадры с репетиций коллектива, студийных сессий и встреч с фанатами.
Как показал трейлер, в картине появится Манон Баннерман — участница Katseye, которая в феврале взяла паузу в карьере. Девушка участвовала в танцевальных репетициях, съемках роликов для соцсетей и вышла на сцену на фестивале Lollapalooza
После релиза нового мини-альбома Katseye отправится в мировой тур «Wildeworld Tour», он стартует в сентябре. Манон, предположительно, к гастролям не присоединится, хотя она и выступила недавно неожиданно на сете PinkPantheress.