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Вышел трейлер документального фильма о группе Katseye

Афиша Daily
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Фото: Fandango/YouTube

Студия Trafalgar Releasing представила трейлер документального фильма «Katseye: Wild Hearts», посвященного поп-группе Katseye. Проект выйдет на экраны 12 августа.
 

Он расскажет о стремительном взлете коллектива, который начался с реалити-шоу на Netflix. Релиз будет приурочен к выходу третьего мини-альбома группы — EP «Wild» представят 14 августа.

Видео: Fandango/YouTube

Авторы картины называют ее «любовным письмом к фанатам» бэнда. В ленту вошли редкие закулисные кадры с репетиций коллектива, студийных сессий и встреч с фанатами.

Как показал трейлер, в картине появится Манон Баннерман — участница Katseye, которая в феврале взяла паузу в карьере. Девушка участвовала в танцевальных репетициях, съемках роликов для соцсетей и вышла на сцену на фестивале Lollapalooza

После релиза нового мини-альбома Katseye отправится в мировой тур «Wildeworld Tour», он стартует в сентябре. Манон, предположительно, к гастролям не присоединится, хотя она и выступила недавно неожиданно на сете PinkPantheress.

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