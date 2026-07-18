Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки»

Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Он стал последним рисованным проектом Disney. Сюжет рассказывал об официантке из Нового Орлеана 1920-х годов, которая мечтает открыть собственный ресторан. Девушка случайно превращается в лягушку, когда пытается помочь заколдованному принцу.