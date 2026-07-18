Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки»

Двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщил Deadline.
Соавтором Колмана выступит режиссер Роберт О'Хара. Кинематогафисты ведут переговоры со студией Disney о создании игровой ленты. Проект пока находится на ранней стадии разработки.
По информации издания, фильм не будет ремейком анимационной картины. Он задуман скорее как спин-офф, расширяющий вселенную «Принцессы и лягушки». Ранее Disney запустила в разработку подобный проект по «Красавице и чудовищу» — фильм «Гастон».
Мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году. Он стал последним рисованным проектом Disney. Сюжет рассказывал об официантке из Нового Орлеана 1920-х годов, которая мечтает открыть собственный ресторан. Девушка случайно превращается в лягушку, когда пытается помочь заколдованному принцу.