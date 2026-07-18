Месси прокомментировал завирусившийся снимок, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля

«Ламин — невероятно талантливый игрок, я много за ним слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю, и я всегда желаю ему всего наилучшего. И, знаете, в свои 19 лет он — один из лучших игроков мира, и вся карьера у него еще впереди», — сказал Месси.