Месси прокомментировал завирусившийся снимок, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал «невероятным» фото 2007 года, на котором купает пятимесячного Ламина Ямаля. Спустя 19 лет Ямаль стал форвардом сборной Испании. 19 июля команды Аргентины и Испании встретятся в финале чемпионата мира по футболу.
«Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира», — прокомментировал Месси на фестивале FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке.
Снимок был сделан в 2007 году. Семья Ламина выиграла в конкурсе право на участие в благотворительной съемке, в которой снимался Месси. Получилось фото, где 20-летний Месси купает Ямаля.
«Ламин — невероятно талантливый игрок, я много за ним слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю, и я всегда желаю ему всего наилучшего. И, знаете, в свои 19 лет он — один из лучших игроков мира, и вся карьера у него еще впереди», — сказал Месси.
Ямаль дебютировал в 15 лет за основную команду «Барселоны», став самым молодым игроком в истории клуба в Примере. Летом 2024 года в возрасте 16 лет стал основным игроком сборной Испании, выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим молодым игроком турнира. Действует на позиции крайнего нападающего.
Лионель Месси — единственный в мире 8-кратный обладатель «Золотого мяча» и 6-кратный — «Золотой бутсы». Самый титулованный футболист в истории. В 2012 году установил исторический рекорд, забив 91 гол за один календарный год в официальных матчах. Вероятнее всего, нынешний ЧМ по футболу станет для Месси последним в карьере, как и для Криштиану Рональду, команда которого вылетела из турнира, проиграв сборной Испании, где играет Ямаль.