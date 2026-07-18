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В Праге обрушилась скульптура «Равновесие», простоявшая более 35 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Vinegret

В Праге обрушилась монументальная скульптура «Равновесие» (Rovnováha), которая более 35 лет стояла возле Баррандовского моста и считалась одной из узнаваемых городских достопримечательностей. Об инциденте сообщило издание Vinegret. 

Видео:&nbsp;Vinegret

Инцидент произошел утром 17 июля. Часть бетонной конструкции рухнула на проходящую рядом велодорожку, однако, по данным местных властей, никто не пострадал.

Шестиметровую скульптуру шириной около 15 метров создал чешский художник Йозеф Климеш. Среди жителей Праги арт-объект был известен также под неофициальным прозвищем «Червь-завоеватель».

Городские службы уже знали о плохом состоянии памятника. Территория вокруг него была огорожена, а в ближайшие дни власти планировали рассмотреть вопрос о демонтаже конструкции и создании ее копии.

По данным муниципалитета, причиной обрушения могло стать постепенное разрушение бетонных элементов. Теперь специалисты проведут экспертизу и решат, возможно ли восстановление скульптуры.

«Равновесие» установили в 1990 году рядом с одним из крупнейших транспортных узлов Праги. За десятилетия существования объект стал местной достопримечательностью и часто появлялся на фотографиях и в туристических маршрутах города.

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