Мэтт Деймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне

Еще осенью 2025 года Эдвард Бергер говорил, что готов снять новый фильм, но только если сценарий устроит самого Деймона. Режиссер отмечал, что продолжение должно предложить зрителям нечто новое, иначе у него и актера не будет причин возвращаться к франшизе.