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Мэтт Деймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Мэтт Деймон подтвердил работу над новым фильмом о Джейсоне Борне. По словам актера, у команды наконец нарисовалось понимание того, каким может быть продолжение франшизы. Об этом сообщило издание World of Reel. 

В интервью шоу Рича Айзена Деймон рассказал, что обсуждает проект с режиссером Эдвардом Бергером, снявшим «На Западном фронте без перемен» и «Конклав». «Мы пытаемся  придумать правильную историю. Мне бы очень хотелось снова сыграть Борна», — отметил актер.

Деймон подчеркнул, что новый фильм не должен существовать только ради продолжения серии. По его словам, франшиза о Борне устроена иначе, чем, например, фильмы о Джеймсе Бонде, где каждая картина представляет собой отдельную миссию.

«Если мы это сделаем, то хотим, чтобы фильм был на уровне первых трех частей», — сказал актер, добавив, что у команды уже появилась «линия горизонта», позволяющая понять, как вернуть героя на экран.

Еще осенью 2025 года Эдвард Бергер говорил, что готов снять новый фильм, но только если сценарий устроит самого Деймона. Режиссер отмечал, что продолжение должно предложить зрителям нечто новое, иначе у него и актера не будет причин возвращаться к франшизе.

Права на серию в прошлом году вновь перешли к Universal. Тогда сообщалось, что студия рассматривает разные варианты развития франшизы, включая полноценный перезапуск. Одну из последних версий сценария написал Джо Бартон, работавший над сериалом «Черные голуби».

Последний фильм серии — «Джейсон Борн» — вышел в 2016 году. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, картина собрала более 400 млн долларов в мировом прокате.

Всего пять фильмов о Джейсоне Борне заработали в кинотеатрах более 1,6 млрд долларов. Наиболее успешными и любимыми у зрителей остаются первые три части: «Идентификация Борна», «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна».

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