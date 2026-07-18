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Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году

Афиша Daily
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Фото: Lionsgate

Биографическая лента «Майкл», посвященная жизни Майкла Джексона, собрала в российском прокате более 2 млрд рублей. Фильм достиг этой отметки спустя полтора месяца после премьеры, которая состоялась 28 мая.

Сейчас картина занимает второе место в российском бокс-офисе, уступая только комедии «На деревню дедушке 2». В кинотеатрах «Майкла» показывают как в дубляже, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ранее «Майкл» уже стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года, обогнав по сборам «Иллюзию обмана 3», заработавшую 1,924 млрд рублей. В мировом прокате байопик также показывает впечатляющие результаты: его кассовые сборы превысили 1 млрд долларов.

Лента рассказывает о разных этапах жизни Майкла Джексона — от детства и первых шагов в музыкальной индустрии до мирового успеха. Главную роль исполнил племянник певца Джафар Джексон.

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