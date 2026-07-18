Исследование: самые проблемные водители предпочитают BMW, Tesla и Ram

Страховая статистика в США вновь подтвердила один из самых устойчивых автомобильных стереотипов: водители BMW чаще других попадают в неприятности на дорогах. Об этом стало известно из исследования LendingTree, на которое обратило внимание издание Autoblog,
Владельцы BMW возглавили рейтинг самых проблемных автомобилистов. В исследовании проанализировали данные страховых обращений почти за весь 2025 год, учитывая аварии, штрафы за превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и другие нарушения.
На втором месте оказались водители пикапов Ram, а замкнули тройку владельцы Tesla. Исследователи подчеркивают, что речь не идет о том, что автомобили делают людей плохими водителями. Однако некоторые факторы могут влиять на статистику. Среди них — высокая мощность машин, имидж брендов и тип аудитории, которую они привлекают. Например, BMW и Ram традиционно ассоциируются с агрессивным стилем вождения.
В среднем у водителей BMW зафиксировали 44,9 инцидента на тысячу человек, у Ram — 44,7, а у Tesla — 42,8. В число инцидентов входят не только ДТП, но и различные нарушения правил дорожного движения.
При этом авторы исследования напоминают, что статистика не определяет поведение конкретного человека. Даже самый аккуратный водитель BMW может оказаться безопаснее безрассудного владельца любого другого автомобиля.