Исследование: самые проблемные водители предпочитают BMW, Tesla и Ram

На втором месте оказались водители пикапов Ram, а замкнули тройку владельцы Tesla. Исследователи подчеркивают, что речь не идет о том, что автомобили делают людей плохими водителями. Однако некоторые факторы могут влиять на статистику. Среди них — высокая мощность машин, имидж брендов и тип аудитории, которую они привлекают. Например, BMW и Ram традиционно ассоциируются с агрессивным стилем вождения.