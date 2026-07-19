Лена Хеди раскритиковала Голливуд за защиту «хищных мужчин»

Актриса Лена Хеди раскритиковала Голливуд за «странную защиту» в отношении «мужчин-хищников» в интервью изданию The Telegraph.



По словам Хеди, дисбаланс сил позволяет влиятельным фигурам избегать ответственности, тогда как актрисы вынуждены молчать ради работы. «Работа может быть полностью испорчена из-за одного человека, которому по какой-то причине все сходит с рук. Только когда началось движение #MeToo [в 2017 году], мы поняли: „О, это происходит повсюду“», — добавила звезда.



Она отметила, что молодое поколение действует по-другому. «Большинство молодых женщин, с которыми я сейчас говорю в этом бизнесе, очень подкованы. Их позиция: „Я этим заниматься не собираюсь“».



По словам актрисы в интервью The Telegraph, когда она начинала карьеру, существовал «обряд посвящения» для девушек в киноиндустрии. «Это обычно включало поцелуи, секс и демонстрацию груди», — рассказала Лена. Хеди потребовались годы для осознания, что она может постоять за себя на съемочной площадке, добавила она.



Движение #MeToo приобрело известность после обвинений в отношении продюсера в Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях. Хеди присоединилась к ним. Она рассказывала, как Вайнштейн однажды пытался затащить ее в гостиничный номер в Лос-Анджелесе под предлогом обсуждения сценария.