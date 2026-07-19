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В США задержали братьев Тейт

Афиша Daily
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Фото: Andrei Pungovschi/Getty Images

Скандального инфлюэнсера Эндрю Тейта и его брата Тристана задержали в Майами, сообщило агентство Associated Press.

Неизвестно, в чем обвиняют братьев, однако представитель Службы судебных приставов США Брэди Маккэррон сообщил AP, что они были взяты под стражу на основании закрытого ордера. По данным агентства, британские власти добиваются их экстрадиции по 21 обвинениям, в том числе в изнасиловании и торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации. Преступления, о которых идеи речь, происходили в период с 2010 по 2017 год. Королевская прокурорская служба 18 июля заявила, что прокуроры решили выдвинуть дополнительные обвинения против Тейтов «в связи с еще четырьмя пострадавшими». Ожидается, что братья предстанут перед федеральным судом Майами в начале следующей недели.

У братьев Тейт есть гражданства США и Великобритании. Они переехали в Румынию в 2016 году. В 2022 году Эндрю и Тристан были арестованы там по обвинению в секс-траффикинге. Они отрицали эти обвинения. Дело не было передано в суд из-за юридических и процедурных проблем. Позднее им разрешили покинуть Румынию, они прилетели во Флориду на частном самолете.

Эндрю Тейт стал известен в сети как блогер, распространяющий мизогинные утверждения и продвигающий идеи «токсичной маскулинности». Он собрал более 10 млн подписчиков в соцсети Х, но был заблокирован в ютубе, тиктоке и инстаграме* за радикальные высказывания. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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