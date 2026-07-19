Рэпера Desiigner арестовали в США по обвинению в домашнем насилии

Рэпера Desiigner (настоящее имя Сидни Ройел Селби III) арестовали в американском штате Южная Каролина по обвинению в домашнем насилии второй степени. Об этом сообщает Billboard.



Сейчас он находится за решеткой без права внесения залога. Desiigner также предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда животным и повреждении личного имущества на сумму от двух тыс. до 10 тыс. долларов. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.



Согласно полицейскому отчету, с которым ознакомился Complex, артист поссорился с девушкой и матерью его ребенка «из-за телевизоров». Предположительно, рэпер разбил оба телефона партнерши молотком.



Пострадавшая скрылась в доме соседа вместе с ребенком и заперлась в ванной. Desiigner повредил окна в машине соседа и в его доме, пытаясь проникнуть в жилище. По словам девушки, рэпер толкнул ее и бросил ее сумочку через забор.



Ранее, 23 марта, музыкант был арестован в Южной Каролине по обвинению в домашнем насилии третьей степени. На следующий день он внес залог в размере 1,5 тыс. долларов и был освобожден. Кроме того, он был арестован в апреле 2023 года из-за непристойного поведения: согласно обвинению, артист мастурбировал на борту рейса авиакомпании Delta Airlines из Токио в Миннеаполис.