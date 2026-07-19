Дора ушла со сцены VK Fest после шутки о сталкере, который ее преследовал
У Лила Уэйна появится новый подкаст
Netflix купил ИИ-стартап Бена Аффлека за 587 миллионов долларов
Фильм по Call of Duty развернется во вселенной Modern Warfare
В США представили огромных аниматроников Хагги Вагги
Рэпера Desiigner арестовали в США по обвинению в домашнем насилии
Пожарные в США спасли голубя с помощью кислородной маски
A24 предложила режиссеру «Закулисья реальности» рекордный контракт на 65 млн долларов
Лена Хеди раскритиковала Голливуд за защиту «хищных мужчин»
Джим Парсонс чувствовал себя жалким во время пика популярности «Теории Большого взрыва»
В США задержали братьев Тейт
Умер журналист Шолохов, снявший с Курехиным программу «Ленин — гриб»
Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию на живом существе
В Японии создали «человеческий холодильник» — кабину для охлаждения людей в жару
Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя
Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году
Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года
Исследование: самые проблемные водители предпочитают BMW, Tesla и Ram
Мэтт Деймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне
В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки
Месси прокомментировал завирусившийся снимок, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля
В Праге обрушилась скульптура «Равновесие», простоявшая более 35 лет
Том Круз устроил сотрудникам кинотеатра закрытый показ «Одиссеи» после опоздания на премьерный сеанс
Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки»
Вышел трейлер документального фильма о группе Katseye
На Бирюлевской линии метро началось строительство станций «Липецкая» и «Лебедянская»
В Москве обнаружили редкого чибиса, занесенного в Красную книгу
Исследование: чаще всего против удаленки выступают начальники-нарциссы

Тверь включили в Золотое кольцо

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Министерство туризма Тверской области

Тверь стала частью туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом на Дне города сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.

«Для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но, прежде всего, это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей», — написал он в соцсетях.

До этого Золотое кольцо включало девять основных городов ― Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. К расширенному маршруту иногда относят до 20 с лишним городов, в том числе Углич, Плес, Мышкин и Александров.

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о планах увеличить Золотое кольцо на 49 городов и сел. Расширение будет приурочено к 60-летию туристического маршрута, которое будет отмечаться в 2027 году.

Обновленное Золотое кольцо охватит среди прочих следующие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область), села Абрамцево и Гжель (Московской области), города Калязин и Кашин (Тверская область) Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область).

О том, что Тверь добавят в Золотое кольцо, в июне сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Тогда он отметил, что этот вопрос находится на финальной стадии согласования.

Расскажите друзьям