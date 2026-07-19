Тверь включили в Золотое кольцо

Тверь стала частью туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом на Дне города сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.
«Для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но, прежде всего, это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей», — написал он в соцсетях.
До этого Золотое кольцо включало девять основных городов ― Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. К расширенному маршруту иногда относят до 20 с лишним городов, в том числе Углич, Плес, Мышкин и Александров.
В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о планах увеличить Золотое кольцо на 49 городов и сел. Расширение будет приурочено к 60-летию туристического маршрута, которое будет отмечаться в 2027 году.
Обновленное Золотое кольцо охватит среди прочих следующие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область), села Абрамцево и Гжель (Московской области), города Калязин и Кашин (Тверская область) Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область).
О том, что Тверь добавят в Золотое кольцо, в июне сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Тогда он отметил, что этот вопрос находится на финальной стадии согласования.