Пожарные в США спасли голубя с помощью кислородной маски

Джим Парсонс чувствовал себя «жалким» во время пика популярности «Теории Большого взрыва»
Рэпера Desiigner арестовали в США по обвинению в домашнем насилии
A24 предложила режиссеру «Закулисья реальности» рекордный контракт на 65 млн долларов
Лена Хеди раскритиковала Голливуд за защиту «хищных мужчин»
В США задержали братьев Тейт
Умер журналист Шолохов, снявший с Курехиным программу «Ленин — гриб»
Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию на живом существе
В Японии создали «человеческий холодильник» — кабину для охлаждения людей в жару
Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя
Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году
Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года
Исследование: самые проблемные водители предпочитают BMW, Tesla и Ram
Мэтт Деймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне
В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки
Месси прокомментировал завирусившийся снимок, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля
В Праге обрушилась скульптура «Равновесие», простоявшая более 35 лет
Том Круз устроил сотрудникам кинотеатра закрытый показ «Одиссеи» после опоздания на премьерный сеанс
Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки»
Вышел трейлер документального фильма о группе Katseye
На Бирюлевской линии метро началось строительство станций «Липецкая» и «Лебедянская»
В Москве обнаружили редкого чибиса, занесенного в Красную книгу
Исследование: чаще всего против удаленки выступают начальники-нарциссы
Лингвисты признали глагол «махаю» литературной нормой
Дэниэл Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по «Золушке»
«Короткий» енот восхитил жителей Сиэтла
Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире
Парламент Японии отказался разрешать женщинам наследовать престол императора
«Холоп 3» собрал 1 млрд рублей в российском прокате

Пожарные в США спасли голубя с помощью кислородной маски

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @OaklandFirefighters

Пожарные в калифорнийском Окленде спасли голубя с помощью кислородной маски. Об этом профсоюз Oakland Firefighters Local 55 сообщил в фейсбуке*.

Голубь надышался дымом от горящей машины, и ему стало плохо. Это заметил экипаж пожарной части № 29. По словам пожарных, птица сама подошла к ним за помощью.

Экипаж подал голубю кислород через специальную медицинскую маску, прочистив ей легкие. Почувствовав себя лучше, голубь улетел.

Видео: @OaklandFirefighters

Трогательное видео спасения пернатого собрало в фейсбуке более 19 млн просмотров. Один из комментаторов написал: «Я с радостью продолжу платить налоги, если их тратят на такое».

Недавно в Остине, штат Техас, случилось другое чудесное спасение. Два сапбордиста достали из воды енота, которого уже начало затягивать под воду течением. Парни стали настоящими героями соцсетей и призвали всех быть добрыми к ближним. 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям