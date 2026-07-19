Пожарные в США спасли голубя с помощью кислородной маски

Пожарные в калифорнийском Окленде спасли голубя с помощью кислородной маски. Об этом профсоюз Oakland Firefighters Local 55 сообщил в фейсбуке*.
Голубь надышался дымом от горящей машины, и ему стало плохо. Это заметил экипаж пожарной части № 29. По словам пожарных, птица сама подошла к ним за помощью.
Экипаж подал голубю кислород через специальную медицинскую маску, прочистив ей легкие. Почувствовав себя лучше, голубь улетел.
Трогательное видео спасения пернатого собрало в фейсбуке более 19 млн просмотров. Один из комментаторов написал: «Я с радостью продолжу платить налоги, если их тратят на такое».
Недавно в Остине, штат Техас, случилось другое чудесное спасение. Два сапбордиста достали из воды енота, которого уже начало затягивать под воду течением. Парни стали настоящими героями соцсетей и призвали всех быть добрыми к ближним.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.