В США представили огромных аниматроников Хагги Вагги

Бренд HalloweenCostumes представил огромных домашних аниматроников по мотивам игр Poppy Playtime —Хагги Вагги и Кота-дремота.
Высота куклы Хагги Вагги достигает 2,3 метров, а Кота-дремота — 1,9 метра. Обе фигуры могут двигать головой и реагировать на приближение жуткими звуками. В Кота-дремота можно дополнительно встроить дым-машину.
Цены на аниматроников начинаются от 350 долларов. Предзаказы уже стартовали, а поступление на склады ожидается в конце августа.
Двухметровые куклы по играм Poppy Playtime стали частью новой коллекци HalloweenCostumes. В нее вошли более 100 предметов декора, в том числе 63 аниматроника, 24 недорогие модели со скримерами и 17 надувных фигур высотой до 7,6 метра.
В коллекции появились аниматроники и украшения по мотивам «Властелина колец», «Семейки Аддамс», «Принцессы-невесты», комиксов DC, «Кошмара перед Рождеством», «Эдварда Руки-ножницы» и «Техасской резни бензопилой».
Среди самых крупных новинок — Слендермен высотой 3,7 метра и движущийся Бигфут высотой около 2,35 метра.