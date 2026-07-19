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В США представили огромных аниматроников Хагги Вагги

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HalloweenCostumes

Бренд HalloweenCostumes представил огромных домашних аниматроников по мотивам игр Poppy Playtime —Хагги Вагги и Кота-дремота.

Высота куклы Хагги Вагги достигает 2,3 метров, а Кота-дремота — 1,9 метра. Обе фигуры могут двигать головой и реагировать на приближение жуткими звуками. В Кота-дремота можно дополнительно встроить дым-машину. 

Цены на аниматроников начинаются от 350 долларов. Предзаказы уже стартовали, а поступление на склады ожидается в конце августа. 

Двухметровые куклы по играм Poppy Playtime стали частью новой коллекци HalloweenCostumes. В нее вошли более 100 предметов декора, в том числе 63 аниматроника, 24 недорогие модели со скримерами и 17 надувных фигур высотой до 7,6 метра.

© HalloweenCostumes

В коллекции появились аниматроники и украшения по мотивам «Властелина колец», «Семейки Аддамс», «Принцессы-невесты», комиксов DC, «Кошмара перед Рождеством», «Эдварда Руки-ножницы» и «Техасской резни бензопилой».

Среди самых крупных новинок — Слендермен высотой 3,7 метра и движущийся Бигфут высотой около 2,35 метра. 

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