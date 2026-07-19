Джим Парсонс чувствовал себя «жалким» во время пика популярности «Теории Большого взрыва»

Актер Джим Парсонс рассказал в подкасте «All Out with Jon Dean», что чувствовал себя «жалким» во время съемок ситкома «Теория Большого взрыва».



«Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что в лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив. Я испытывал стресс», — поделился актер.



«Было так много всего, что я должен был поддерживать. Успех и все хорошее, что происходило в жизни, были связаны с этим переутомлением, дисциплиной и всем прочим» — добавил он. Парсонс сказал, что не стал бы переживать такой период снова «ни за какие деньги».



«Теория большого взрыва» длилась 279 серий, который выходили с 2007 по 2019 год. В сериале рассказывалось о жизни группы ученых и гиков. Парсонс снялся вместе с Джонни Галецки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом, Куналом Найяром, Мелиссой Раух и другими. Шоу получило 10 премий «Эмми».