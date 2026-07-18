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В Японии создали «человеческий холодильник» — кабину для охлаждения людей в жару

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: 20th Century Fox

В Японии представили необычное устройство для борьбы с летней жарой — одноместную охлаждающую кабину «Do Hiemon Box», которую разработчики называют «человеческим холодильником». Об этом сообщило издание SoraNews24.

Устройство создала японская компания SDRS, специализирующаяся на холодильном оборудовании и вендинговых кабинах. По внешнему виду «холодильник» напоминает торговый автомат.

Внутри «холодильника» поддерживается температура около 15 градусов, а после того как человек садится на встроенное кресло, система начинает подавать охлажденный до пяти градусов воздух в область головы, шеи, плеч и спины.

По словам создателей, заметный эффект охлаждения наступает уже через пять минут. А десятиминутное пребывание внутри может помочь облегчить симптомы теплового удара и быстро снизить температуру тела.

Устройство в первую очередь предназначено для людей, работающих в условиях экстремальной жары: строителей, сотрудников складов, фабрик и организаторов мероприятий под открытым небом. Кабина имеет три режима охлаждения, автоматически отключается через 20 минут и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный мобильный кондиционер.

Разработка появилась на фоне рекордно жаркого лета в Японии. Недавно в стране даже ввели специальные термины для обозначения дней, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Только 15 июля в Токио в больницы с тепловыми ударами были доставлены 48 человек.

Стоимость одной такой кабины составляет около 1,5 млн иен (около 730 тыс. рублей). Пока устройство ориентировано прежде всего на компании и государственные учреждения, однако разработчики не исключают, что в будущем «человеческие холодильники» могут стать таким же привычным элементом городской среды, как японские вендинговые автоматы.

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