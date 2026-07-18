Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию на живом существе

Человекоподобные роботы впервые смогли провести операции на живом существе, используя стандартные медицинские инструменты, предназначенные для людей. Об этом ссылаясь на ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщило издание Gizmodo.
Во время доклинических испытаний роботы выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у свиньи. В одном случае робот работал вместе с человеком-хирургом, а во втором — сразу два андроида действовали в команде.
Разработчики отмечают, что это первый подобный случай. Ранее такие операции проводились при помощи специализированных механических манипуляторов, тогда как новые устройства способны держать инструменты почти так же, как это делает человек.
Проект получил название Surgie. В отличие от популярных хирургических систем вроде da Vinci, которые весят более 800 килограммов и требуют специально оборудованных операционных, новый робот весит около 27 килограммов и может передвигаться на двух ногах.
По словам руководителя исследования Майкла Йипа, такие системы могут помочь решить проблему нехватки хирургов в отдаленных регионах и странах с ограниченным доступом к медицинской помощи.
«Человекоподобные роботы способны значительно расширить доступ к сложным операциям, которые сейчас недоступны для многих пациентов», — заявил ученый.
Участники эксперимента также отметили, что роботы неожиданно хорошо вписались в работу операционной. Среди недостатков исследователи пока называют задержки при дистанционном управлении и необходимость периодической перенастройки системы.
Авторы работы считают, что в будущем подобные роботы смогут использоваться не только в сельских районах, но и в условиях стихийных бедствий, военных конфликтов и даже космических миссий.