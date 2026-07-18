Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию на живом существе

Месси прокомментировал завирусившийся снимок, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля
В Японии создали «человеческий холодильник» — кабину для охлаждения людей в жару
Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя
Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году
Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года
Исследование: самые проблемные водители предпочитают BMW, Tesla и Ram
Мэтт Деймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне
В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки
В Праге обрушилась скульптура «Равновесие», простоявшая более 35 лет
Том Круз устроил сотрудникам кинотеатра закрытый показ «Одиссеи» после опоздания на премьерный сеанс
Колман Доминго напишет сценарий фильма о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки»
Вышел трейлер документального фильма о группе Katseye
На Бирюлевской линии метро началось строительство станций «Липецкая» и «Лебедянская»
В Москве обнаружили редкого чибиса, занесенного в Красную книгу
Исследование: чаще всего против удаленки выступают начальники-нарциссы
Лингвисты признали глагол «махаю» литературной нормой
Дэниэл Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по «Золушке»
«Короткий» енот восхитил жителей Сиэтла
Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире
Парламент Японии отказался разрешать женщинам наследовать престол императора
«Холоп 3» собрал 1 млрд рублей в российском прокате
«Авито» разработает собственный сервис для знакомств
LEGO выпустила конструктор по мотивам «Поцелуя» Климта — в нем 4000 деталей
Сидни Суини сыграет в новой экранизации «Легенды о Сонной Лощине»
Власти Москвы признали систему именных билетов в театрах эффективной
Bethesda официально подтвердила работу над Fallout 5 и новой игрой от создателей New Vegas
В Москве появились билборды с признанием в любви Настям
Причиной смерти Сэма Нилла стала пневмония

Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию на живом существе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Twentieth Century Fox

Человекоподобные роботы впервые смогли провести операции на живом существе, используя стандартные медицинские инструменты, предназначенные для людей. Об этом ссылаясь на ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщило издание Gizmodo. 

Во время доклинических испытаний роботы выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у свиньи. В одном случае робот работал вместе с человеком-хирургом, а во втором — сразу два андроида действовали в команде.

Разработчики отмечают, что это первый подобный случай. Ранее такие операции проводились при помощи специализированных механических манипуляторов, тогда как новые устройства способны держать инструменты почти так же, как это делает человек.

Проект получил название Surgie. В отличие от популярных хирургических систем вроде da Vinci, которые весят более 800 килограммов и требуют специально оборудованных операционных, новый робот весит около 27 килограммов и может передвигаться на двух ногах.

По словам руководителя исследования Майкла Йипа, такие системы могут помочь решить проблему нехватки хирургов в отдаленных регионах и странах с ограниченным доступом к медицинской помощи.

«Человекоподобные роботы способны значительно расширить доступ к сложным операциям, которые сейчас недоступны для многих пациентов», — заявил ученый.

Участники эксперимента также отметили, что роботы неожиданно хорошо вписались в работу операционной. Среди недостатков исследователи пока называют задержки при дистанционном управлении и необходимость периодической перенастройки системы.

Авторы работы считают, что в будущем подобные роботы смогут использоваться не только в сельских районах, но и в условиях стихийных бедствий, военных конфликтов и даже космических миссий.

Расскажите друзьям