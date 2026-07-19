У Лила Уэйна появится новый подкаст

Американский рэпер Лил Уэйн запустит подкаст «The Joint Venture», пишет Billboard.



Премьера состоится 22 июля. У музыканта будет соведущий — известный в Америке спортивный комментатор Крейг Картон.



«Лучшие подкасты — это те, в которых сидишь с друзьями и разговариваешь так, как будто вас никто не слушает. Я запускаю такой со своим другом Крейгом, чтобы обсуждать все, что происходит в течение дня. Никогда не знаешь, кто к нам присоединится и куда заведет разговор», — сказал рэпер.



«Нет ничего лучше, чем обмениваться мнениями с Уэйном о спорте, поп-культуре и целом ряде других тем. Совместное шоу дает нам отличный повод продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся уже много лет, а также приглашать известных друзей присоединиться к нам. Лучшей работы в мире не найти», — прокомментировал Картон.



Ранее Уэйн ведущим подкаста «Young Money Radio» на Apple Music. Выпуски выходили с 2020 по 2025 год.