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У Лила Уэйна появится новый подкаст

Афиша Daily
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Фото: Emmanuel Acho/YouTube

Американский рэпер Лил Уэйн запустит подкаст «The Joint Venture», пишет Billboard. 

Премьера состоится 22 июля. У музыканта будет соведущий — известный в Америке спортивный комментатор Крейг Картон.

«Лучшие подкасты — это те, в которых сидишь с друзьями и разговариваешь так, как будто вас никто не слушает. Я запускаю такой со своим другом Крейгом, чтобы обсуждать все, что происходит в течение дня. Никогда не знаешь, кто к нам присоединится и куда заведет разговор», — сказал рэпер.

«Нет ничего лучше, чем обмениваться мнениями с Уэйном о спорте, поп-культуре и целом ряде других тем. Совместное шоу дает нам отличный повод продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся уже много лет, а также приглашать известных друзей присоединиться к нам. Лучшей работы в мире не найти», — прокомментировал Картон.

Ранее Уэйн ведущим подкаста «Young Money Radio» на Apple Music. Выпуски выходили с 2020 по 2025 год.

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