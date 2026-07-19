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«Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

«Одиссея» Кристофера Нолана заработала по всему миру за первый уик-энд 264,1 млн долларов. Это лучший старт в карьере режиссера, сообщает Deadline.

Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря: Возвращение Легенды», который заработал за первый уик-энд 249 млн долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 млн долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 млн.

«Одиссея» показала лучший старт года среди лайв-экшен фильмов, но лишь третий среди всех релизов 2026-го. Ее опережают «Супербратья Марио: Галактическое кино» (372,5 млн) и «История игрушек-5» (312 млн).

Из 264,1 млн стартовых сборов «Одиссеи» 125,5 млн принес прокат в Северной Америке, а остальные 139,6 млн — зарубежный прокат. Только на предпоказах новая картина Нолана заработала около 15 млн.

Среди фильмов с рейтингом R «Одиссея» заняла второе место по зарубежным стартовым сборам. Выше оказался только «Дэдпул и Росомаха», заработавший за пределами Северной Америки 233,3 млн долларов.

«Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

О том, почему «Одиссея» — чудо современного кинематографа, а Нолан — до сих пор главный режиссер современности, сценарист и режиссер Дима Барченков рассказывал здесь

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