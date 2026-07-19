«Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана

Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря: Возвращение Легенды», который заработал за первый уик-энд 249 млн долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 млн долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 млн.