Россияне в среднем тратят на медиаконтент более 8 часов в день

Недавно «Коммерсант» со ссылкой на исследование группы компаний «Родная речь» сообщил, что YouTube, работающий в России с ограничениями с 2024 года, продолжает удерживать аудиторию. По итогам первых пяти месяцев 2026 года дневной охват платформы вырос до 22,4 млн пользователей. Крупнейшим видеосервисом в стране остается «VK Видео».