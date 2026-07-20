Россияне в среднем тратят на медиаконтент более 8 часов в день

Среднестатистический россиянин ежедневно проводит около 8 часов 40 минут за потреблением медиаконтента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Газпром-Медиа Холдинга». Примерно половину этого времени занимает просмотр телевизора.
«История показывает, что технологические прогнозы часто не сбываются. Пятнадцать лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода в будущем на цифровой контент, однако реальность оказалась иной: телевидение сохранило свои позиции», — отмечают эксперты.
Недавно «Коммерсант» со ссылкой на исследование группы компаний «Родная речь» сообщил, что YouTube, работающий в России с ограничениями с 2024 года, продолжает удерживать аудиторию. По итогам первых пяти месяцев 2026 года дневной охват платформы вырос до 22,4 млн пользователей. Крупнейшим видеосервисом в стране остается «VK Видео».
Эксперты полагают, что российские платформы пока не могут полностью заменить YouTube: они уступают ему в качестве контента, рекомендательных алгоритмах и количестве авторских роликов.