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Россияне в среднем тратят на медиаконтент более 8 часов в день

Афиша Daily
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Фото: Robin Worrall/Unsplash

Среднестатистический россиянин ежедневно проводит около 8 часов 40 минут за потреблением медиаконтента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Газпром-Медиа Холдинга». Примерно половину этого времени занимает просмотр телевизора.

«История показывает, что технологические прогнозы часто не сбываются. Пятнадцать лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода в будущем на цифровой контент, однако реальность оказалась иной: телевидение сохранило свои позиции», — отмечают эксперты.

Недавно «Коммерсант» со ссылкой на исследование группы компаний «Родная речь» сообщил, что YouTube, работающий в России с ограничениями с 2024 года, продолжает удерживать аудиторию. По итогам первых пяти месяцев 2026 года дневной охват платформы вырос до 22,4 млн пользователей. Крупнейшим видеосервисом в стране остается «VK Видео».

Эксперты полагают, что российские платформы пока не могут полностью заменить YouTube: они уступают ему в качестве контента, рекомендательных алгоритмах и количестве авторских роликов.

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