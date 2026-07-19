A24 предложила режиссеру «Закулисья реальности» рекордный контракт на 65 млн долларов

Студия A24 предложила 21-летнему режиссеру Кейну Парсонсу трехлетний контракт, потенциальная стоимость которого может составить 65 млн долларов. Об этом сообщил журналист Puck Мэттью Беллони со ссылкой на источники.
Соглашение предусматривает право первого рассмотрения будущих проектов постановщика. Это означает, что Парсонс должен будет в первую очередь предлагать новые фильмы A24. По данным издания, контракт станет крупнейшим предложением режиссеру в истории студии.
В сделку также могут войти бонусы, если Парсонс снимет два фильма за три года. Одним из них может стать продолжение хоррора «Закулисье реальности». Точная сумма вознаграждения пока обсуждается, переговоры еще не завершены.
A24 также хочет распространить право первого рассмотрения на сериалы Парсонса. Однако команда режиссера может сохранить телевизионные проекты за пределами соглашения, чтобы заключить отдельный контракт с другой компанией.
За постановщика также борются Warner Bros., Universal и Sony Pictures. Руководители Warner Bros. Майк Де Лука и Пэм Эбди уже встретились с Парсонсом и обсуждали соглашение, которое охватило бы фильмы студии и сериалы HBO Max. Переговоры с режиссером также провели руководители HBO Кейси Блойс и Франческа Орси.
Парсонс пока не торопится заключать сделку. У режиссера даже нет собственного агента: предложения рассматривают его менеджеры из 3 Arts Entertainment и юристы фирмы Ziffren Brittenham.
«Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом в истории A24. Картина, снятая за 10 млн долларов, заработала в мировом прокате 364 млн. Парсонс получил известность благодаря короткометражным роликам о закулисье, которые публиковал на ютубе под псевдонимом Kane Pixels.