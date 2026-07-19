Netflix купил ИИ-стартап Бена Аффлека за 587 миллионов долларов

Стала известна сумма сделки по продаже ИИ-стартапа «InterPositive» Бена Аффлека компании Netflix. Корпорация заплатила 587 млн долларов наличными, пишет Variety со ссылкой на официальный отчет.



Ранее финансовые условия сделки не разглашались. Bloomberg оценивал ее примерно в 600 млн долларов.



Аффлек основал стартап в 2022 году, чтобы разработать инструменты, которые позволяли бы «кинематографистам быть в центре процесса». Команда «InterPositive» в момент покупки состояла из 16 инженеров, исследователей и креативщиков, сам актер присоединился к Netflix в качестве старшего консультанта. Инструменты проекта позволяют кинематографистам улучшить постпродакшн-работу: сведение, освещение и добавление визуальных эффектов.



«От изобретения движущегося изображения до перехода на цифровые технологии, от захвата движения к виртуальному продакшену — технологии развивались вместе с художниками, которые их используют. Наше общее стремление сохранить это наследие делает объединение естественным следующим шагом в дополнение к многолетнему опыту Netflix в ответственном применении и масштабировании технологий», — комментировал продажу проекта Аффлек.