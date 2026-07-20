По «Восхитительной ведьме» Анны Джейн снимут сериал

В центре сюжета — студентка Таня Ведьмина, которая умело манипулирует окружающими, добивается своего и при необходимости легко притворяется дурочкой. Чтобы отомстить сопернице, она начинает встречаться с ее бывшим молодым человеком — он же преподает в Танином университете. Окружение считает Таню хладнокровной и жестокой, но вскоре выяснится, что это не так: она готова на все ради семьи, вечерами перечитывает «Гарри Поттера» и вот-вот влюбится.