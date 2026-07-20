По «Восхитительной ведьме» Анны Джейн снимут сериал

Кинокомпании Start и Premier работают над экранизацией «Восхитительной ведьмы» — первой книги Анны Джейн из цикла о Тане Ведьминой. Об этом стало известно на «Джейн-фесте» — мероприятии издательства Clever для поклонников писательницы.
Кто напишет сценарий, займет режиссерское кресло и исполнит главные роли, пока не сообщается.
В центре сюжета — студентка Таня Ведьмина, которая умело манипулирует окружающими, добивается своего и при необходимости легко притворяется дурочкой. Чтобы отомстить сопернице, она начинает встречаться с ее бывшим молодым человеком — он же преподает в Танином университете. Окружение считает Таню хладнокровной и жестокой, но вскоре выяснится, что это не так: она готова на все ради семьи, вечерами перечитывает «Гарри Поттера» и вот-вот влюбится.
В 2025 году писательница Анна Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором художественной литературы в России. Общий тираж 79 выпущенных книг составил 2,167 млн экземпляров. Многолетний лидер рейтинга — американский писатель Стивен Кинг — по итогам года оказался лишь на четвертом месте. Общий тираж его 143 книг составил 588,2 тыс. экземпляров.
Весной в прокат вышла экранизация другой книги Джейн — «Твое сердце будет разбито». О производстве также объявили на «Джейн-фесте» летом 2025 года. Режиссером стал Михаил Вайнберг («Тест на беременность», «Метод Фрейда»), главные роли исполнили 18-летняя Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и 28-летний блогер Даниэль Вегас. Фильм посмотрели более 2 млн зрителей, кассовые сборы превысили 945 млн рублей.
Создатели уже подтвердили, что экранизируют и вторую часть — книгу «По осколкам твоего сердца». «Мы видим, насколько сильно зрители переживают за героев Анны Джейн и находят в этой искренности что-то личное. Именно эта поддержка вдохновила нас на продолжение — „По осколкам твоего сердца“. Во второй части ставки становятся выше, а чувства — еще глубже. Мы постараемся сохранить ту атмосферу, за которую зрители полюбили первый фильм, и сделать новую главу еще более эмоциональной и масштабной», — сказал генеральный продюсер Георгий Шабанов.