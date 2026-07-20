Бобры помогли защитить лондонский район от затоплений, с которыми инженеры боролись годами
Месси и Ямаль установили рекорд по разнице в возрасте в финале Чемпионата мира
Российские студенты рассказали, как «Гарри Поттер» и фильмы Миядзаки влияют на их мировоззрение
Пираты из LEGO в тизере спецвыпуска «Ван-Писа»
Россияне в среднем тратят на медиаконтент более 8 часов в день
Испания — новый чемпион мира по футболу
«Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана
Ученые назвали возможную причину загадочного гула, который слышат люди по всему миру
В Москве число спортивных площадок нового формата увеличат до 128
Тверь включили в Золотое кольцо
У Лила Уэйна появится новый подкаст
Netflix купил ИИ-стартап Бена Аффлека за 587 миллионов долларов
Фильм по Call of Duty развернется во вселенной Modern Warfare
Дора ушла со сцены VK Fest после шутки о сталкере, который ее преследовал
В США представили огромных аниматроников Хагги Вагги
Рэпера Desiigner арестовали в США по обвинению в домашнем насилии
Пожарные в США спасли голубя с помощью кислородной маски
A24 предложила режиссеру «Закулисья реальности» рекордный контракт на 65 млн долларов
Лена Хеди раскритиковала Голливуд за защиту «хищных мужчин»
Джим Парсонс чувствовал себя жалким во время пика популярности «Теории Большого взрыва»
В США задержали братьев Тейт
Умер журналист Шолохов, снявший с Курехиным программу «Ленин — гриб»
Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию на живом существе
В Японии создали «человеческий холодильник» — кабину для охлаждения людей в жару
Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя
Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году
Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года
Исследование: самые проблемные водители предпочитают BMW, Tesla и Ram

По «Восхитительной ведьме» Анны Джейн снимут сериал

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Clever

Кинокомпании Start и Premier работают над экранизацией «Восхитительной ведьмы» — первой книги Анны Джейн из цикла о Тане Ведьминой. Об этом стало известно на «Джейн-фесте» — мероприятии издательства Clever для поклонников писательницы.

Кто напишет сценарий, займет режиссерское кресло и исполнит главные роли, пока не сообщается.

В центре сюжета — студентка Таня Ведьмина, которая умело манипулирует окружающими, добивается своего и при необходимости легко притворяется дурочкой. Чтобы отомстить сопернице, она начинает встречаться с ее бывшим молодым человеком — он же преподает в Танином университете. Окружение считает Таню хладнокровной и жестокой, но вскоре выяснится, что это не так: она готова на все ради семьи, вечерами перечитывает «Гарри Поттера» и вот-вот влюбится.

© Clever

В 2025 году писательница Анна Джейн (настоящее имя — Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором художественной литературы в России. Общий тираж 79 выпущенных книг составил 2,167 млн экземпляров. Многолетний лидер рейтинга — американский писатель Стивен Кинг — по итогам года оказался лишь на четвертом месте. Общий тираж его 143 книг составил 588,2 тыс. экземпляров.

Весной в прокат вышла экранизация другой книги Джейн — «Твое сердце будет разбито». О производстве также объявили на «Джейн-фесте» летом 2025 года. Режиссером стал Михаил Вайнберг («Тест на беременность», «Метод Фрейда»), главные роли исполнили 18-летняя Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и 28-летний блогер Даниэль Вегас. Фильм посмотрели более 2 млн зрителей, кассовые сборы превысили 945 млн рублей.

Создатели уже подтвердили, что экранизируют и вторую часть — книгу «По осколкам твоего сердца». «Мы видим, насколько сильно зрители переживают за героев Анны Джейн и находят в этой искренности что-то личное. Именно эта поддержка вдохновила нас на продолжение — „По осколкам твоего сердца“. Во второй части ставки становятся выше, а чувства — еще глубже. Мы постараемся сохранить ту атмосферу, за которую зрители полюбили первый фильм, и сделать новую главу еще более эмоциональной и масштабной», — сказал генеральный продюсер Георгий Шабанов.

Расскажите друзьям