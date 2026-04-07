Их сердца были разбиты: почему молодежь зачитывается янг-эдалтом

О грядущей экранизации стало известно в июне 2025 года — на «Джейн-фесте» от издательства Clever, мероприятии для поклонников писательницы. Режиссером выступил Михаил Вайнберг, который уже успешно работал над мелодрамой «Тест на беременность» (2014) и детективом «Метод Фрейда» (2012). Главные роли исполнили начинающие актеры — восемнадцатилетняя Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и двадцативосьмилетний блогер Даниэль Вегас. «Наша история — про любовь, про выбор, про взросление. И она не только для девочек-подростков, — рассказывала генеральный продюсер картины Люся Дадальян „Кинопоиску“. — Она для девушек любого возраста, в том числе для моего поколения, которое выросло на „Сумерках“ и „Трех метрах над уровнем неба“. Для нас этот жанр — guilty pleasure, но при этом абсолютно честная потребность. Потому что все хотят верить в любовь. И это с возрастом не проходит. Хочется, чтобы таких историй было больше. И я надеюсь, что нам удастся задать новый тренд ».